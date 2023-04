MACERATA - Il giovane era sotto accusa per un centinaio di cessioni di stupefacente, il suo legale ora è pronto a chiedere il risarcimento per ingiusta detenzione

Condannato a sei anni e 4 mesi per spaccio di eroina, assolto dopo che la difesa ha chiesto la revisione della sentenza, «ora chiederemo il risarcimento per ingiusta detenzione». Sotto accusa era finito il nigeriano Osamuyi Odia Omogbe, 34 anni, che nel marzo 2020 era stato condannato a 6 anni e 8 mesi al tribunale di Macerata, sentenza confermata dalla Corte d’appello di Ancona. Il legale del 34enne, l’avvocato Luigi Torrisi, ha proposto «richiesta di revisione della sentenza definitiva alla competente Corte d’appello de L’Aquila che, dopo 3 udienze dibattimentali – spiega il legale -, ha deciso il 18 aprile per l’accoglimento del ricorso e quindi la revoca della sentenza e la pronuncia assolutoria in favore del ragazzo» dice il legale. Per Odia Omogbe il giudice aveva disposto anche una multa di 28mila euro: «Si procederà a chiedere l’annullamento della cartella di pagamento – dice il legale – nel frattempo notificatagli nonché il risarcimento per ingiusta detenzione sebbene sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere solamente per 7 giorni».