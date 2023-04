CIVITANOVA - Fino al 18 maggio negli orari di apertura del cineteatro sarà possibile visitare la personale dell'artista

Continuano le mostre pittoriche promosse al foyer del cine-teatro Cecchetti e organizzate dall’associazione culturale Arte. Nei giorni scorsi è stata infatti inaugurata la personale di Serena Dellisanti, che sarà visitabile fino al 18 maggio negli orari di apertura del cinema.

Serena Dellisanti è un’artista elidiense. Diplomata al liceo artistico di Porto San Giorgio, prosegue poi gli studi all’Accademia di belle arti di Macerata, laureandosi in scultura con una tesi strutturata sulle cave di travertino nel territorio ascolano. Nell’arco degli anni ha partecipato a concorsi e mostre sia scultoree che pittoriche conseguendo validi risultati. Vive e lavora a Porto San Giorgio. «Presentiamo una nuova esposizione al foyer del Cecchetti – le parole di Anna Donati, presidente dell’Associazione Arte -, per offrire ai fruitori della sala una diversa forma d’espressione come la pittura». Ingresso libero.