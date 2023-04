L’associazione Abc

entra in Civitanova turismo

BALNEARI - L'iniziativa ieri, in vista della stagione estiva. Il presidente Simone Iualè: «E' fondamentale, per raggiungere l'obiettivo di promozione turistica della città, avere forti collaborazioni con i soggetti pubblici e privati che scelgono di far parte della Dmo»

21 Aprile 2023 - Ore 16:45 - caricamento letture

LinkedIn Whatsapp Stampa La Dmo Civitanova Turismo dà il benvenuto nel direttivo alla nuova associazione balneari “Abc” ed al presidente Giacomo Mantovani, titolare dello chalet Arturo. L’ingresso è avvenuto ieri nella sede della Confcommercio Marche Centrali. In prospettiva della stagione estiva la Dmo Civitanova Turismo stringe dunque questa nuova ed importante collaborazione con la maggioranza dei balneari. Come spiega il presidente Simone Iualè «è fondamentale, per raggiungere l’obiettivo di promozione turistica della città di Civitanova, avere forti collaborazioni con i soggetti pubblici e privati che scelgono di far parte della Dmo. Solo in questo modo possiamo avviare una pianificazione strategica unitaria delle attività di promozione. Siamo già operativi con un portale turistico che da la possibilità a tutte le attività aderenti alle rispettive associazione di categoria che hanno aderito alla Dmo di iscriversi gratuitamente per rendere visibile la loro realtà. Parallelamente stiamo lavorando alla promozione di Civitanova con la partecipazione attiva agli eventi e manifestazioni fieristiche del settore turismo – conclude Simone Iualè -. Il nostro obiettivo è quello di creare un sistema unitario e forte allo scopo di promuovere la città, le attività e il territorio». I balneari ripartono dall’Abc. Nuova associazione al debutto: «Vogliamo contare di più»

© RIPRODUZIONE RISERVATA