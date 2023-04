CIVITANOVA - I 25 ragazzi del biennio specialistico del corso di Comunicazione e design per l'editoria di Urbino hanno lavorato per 4 mesi al progetto. Si parte domani con la grafica d'urgenza del movimento del '68 e si proseguirà sino al 14 maggio

di Laura Boccanera

Gli studenti dell’Isia di Urbino curatori delle mostre per il Magma. Inaugura domani la serie di mostre organizzate dal Museo archivio della grafica e del manifesto di Civitanova in collaborazione con gli studenti del corso di “Progettazione grafica dell’immagine” del corso di laurea in Comunicazione e design per l’editoria.

Partendo dal materiale contenuto negli oltre 30mila manifesti di proprietà del museo di Civitanova, unico in Europa nel suo genere, gli studenti del biennio specialistico, hanno realizzato 5 progetti di prodotti editoriali che verranno presentati dal 22 aprile al 14 maggio. I lavori vanno ad approfondire alcuni argomenti, scegliendo all’interno del panorama di iconografia e di argomenti dei manifesti del museo.

C’è “Taste of Cuba / Manifesti del cinema cubano”, un lavoro dedicato al circo polacco, “Oriente rosso” immagine della propaganda e censura nella Cina di Mao e poi “Come marmellata” lavoro dedicato alla grafica d’urgenza dei movimenti studenteschi e operai del ’68 tracciando un filo conduttore dalle espressioni comunicative di Parigi fino a quelle locali di Civitanova e Urbino. E poi, curioso, il lavoro “Abc 18688 e altre” progetto di grafica che rielabora le “civette” dei quotidiani locali ricombinandole e attraverso un algoritmo che calcola le occorrenze delle parole le ricostruisce in un prodotto originale sull’uso della parola.

I 25 studenti hanno lavorato per 4 mesi a questi lavori con una permanenza in residenza all’interno del Magma da cui hanno potuto attingere al vasto patrimonio documentale del museo che viene visitato da 7mila persone ogni anno.

«La cosa bella di questa collaborazione è che il Magma è diventato non solo un Museo – spiega Enrico Lattanzi – ma un laboratorio vivo e frequentato da giovani e studenti. Un’altra collaborazione che abbiamo in corso è con l’Università di San Marino e il corso di Interactive design. Domani inauguriamo la prima delle mostre realizzate con gli studenti dell’Isia: in esposizione ci saranno i loro prodotti editoriali e i manifesti originali utilizzati per la realizzazione del progetto».

«Abbiamo chiamato il nostro lavoro “come marmellata” – racconta Martina Negroni prendendo in prestito la frase simbolo della rivoluzione culturale del ’68 partita in Francia dall’Accademia e dalla Sorbona e che diceva che la cultura quando è poca, è come la marmellata e va spalmata bene. E poi ci piaceva in questo percorso nella grafica d’urgenza dei manifesti studenteschi e delle scritte sui muri intercettare segni comuni al periodo in luoghi anche distanti come Civitanova e Urbino dove però si ritrovano elementi comuni e fare, per così dire, una marmellata di tutto. La pubblicazione infatti è un libro aperto, le pagine possono essere intercambiabili ed è l’utilizzatore del libro che può costruire il proprio senso attraverso la decostruzione della pubblicazione».

Gli studenti che hanno lavorato al progetto sono Melina Aspridis, Claudia Auricchio, Dario D’Alessio, Dario Danielli, Matteo Mariangioli, Martina Negroni, Aurora Pelaggi, Sara Rombaldoni, Roberto Schneeberger, Gabriele Serrau, Francesca Somaini, Monica Vecchiato, Emma Watson-Dombre. Il taglio del nastro è previsto domani alle 17. Ingresso libero.