MACERATA - In partenza sabato 6 maggio un nuovo corso per mamme e papà che vogliono approfondire e condividere vissuti e tematiche legati all'attesa e alla genitorialità

Quando è in arrivo un bambino ci si attiva per acquistare abiti e giochini, arredare la cameretta, consultare specialisti per il momento del parto e valutare nuove routine quotidiane. Vicino a questi preziosi gesti di attenzione può, tuttavia, rimanere in secondo piano la preparazione dello spazio che lo accoglie prima ancora della sua nascita, quella “culla emotiva” che colorerà la qualità della relazione con lui o lei: la mente di mamma e papà.

Gestire dei cambiamenti nell’identità personale e nell’interazione di coppia, interrogarsi sulla propria capacità di prendersi cura di un neonato, oscillare tra attimi di euforia e momenti di preoccupazione, ripercorrere con la mente la propria infanzia o guardare con occhi diversi ai propri genitori sono tutte esperienze comuni e fisiologiche nel tempo dell’attesa, eppure l’assenza di spazi dedicati a questa condivisione fa sì che rimangano faticosi pensieri privati che aumentano il senso di solitudine e di inadeguatezza.

“Aspettando…tre!” è un ciclo di incontri pensati per l’approfondimento e lo scambio con altre coppie in attesa sulle dinamiche che si muovono tra tutti e tre i protagonisti della gravidanza, con un focus specifico sul mondo interno delle mamme e dei papà; questi ultimi, purtroppo, ancora esclusi da alcune esperienze legate al mondo della perinatalità nonostante il crescente desiderio di partecipazione.

I sei appuntamenti condotti dalla psicoterapeuta Agnese Bevilacqua saranno preceduti da un colloquio di conoscenza con ogni coppia e alla fine di ogni incontro si terrà un laboratorio esperienziale che permetterà di immergersi nel tema trattato sperimentandone in modo creativo alcuni aspetti, grazie alla collaborazione con la pedagogista e consulente del sonno Claudia Suatoni e all’insegnante di yoga e di massaggio infantile Vanessa Leton dello studio multiprofessionale “Aiutiamoli a fare da soli”, sito in via C. Morelli, 37 a Macerata, dove il sabato dalle 9:30 alle 11:30 si terrà il corso.

Per info e prenotazioni: dottoressa Agnese Bevilacqua 3420060126 / Instagram