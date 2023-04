MILLION DAY - La schedina vincente è stata giocata martedì al Risto bar in località Basciano. Il titolare Claudio Belfiori: «Non si riesce a sapere chi potrebbe essere stato, qua ci sono anche tanti giocatori di passaggio»

di Monia Orazi

La dea bendata si è fermata a Gagliole, dove un giocatore al Million Day con l’estrazione di martedì alle 13 si è portato a casa un milione di euro. La giocata di cinque numeri fortunati 6, 21, 33, 50, 51 è avvenuta al Risto bar in località Basciano di Gagliole dove è la prima volta in assoluto che si festeggia una vincita così alta, conferma il titolare Claudio Belfiori.

Grande vincita qui a Gagliole, ve l’aspettavate? «No, assolutamente no – dice Belfiori – Hanno vinto qualche mese fa 200mila euro circa, un altro tipo di gioco e quindi è stata una sorpresa pure per noi». Quando è stato giocato il tagliando fortunato? «È stato giocato martedì con l’estrazione delle tredici. Il fortunato – continua – potrebbe aver fatto anche un abbonamento, non si riesce a sapere chi potrebbe essere stato, qua ci sono anche tanti giocatori di passaggio, ma la vincita è stata comunicata sul sito della Lottomatica». Avete ricevuto comunicazioni da qualcuno? «Non abbiamo ricevuto nessuna chiamata, chi ha giocato ha sessanta giorni per presentare la schedina vincente. Questo è un gioco simile al superenalotto ma è della Lottomatica e bisogna prendere cinque numeri su cinquantacinque – conclude Belfiori – Questa fortunata è una schedina da dieci euro ma si può spendere da un euro fino a quello che si vuole».