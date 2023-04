L'APPUNTAMENTO domani al Varco sul mare, centro di educazione ambientale mobile per la settimana della carta: iniziativa di Comieco con il Cosmari

Appuntamento a Civitanova al Varco sul mare, sabato 22 aprile, dove sarà allestito un centro di educazione ambientale mobile in cui tutti potranno conferire, liberamente e gratuitamente, la carta e il cartone e ricevere in cambio una piccola sorpresa.

Le persone potranno partecipare all’iniziativa, che si svolgerà dalle 9.30 alle 13 e dalle ore 15 alle ore 19 e tutti potranno essere protagonisti positivi nella raccolta differenziata avviando al recupero tanta carta e cartone, anziché disperderli, con innegabili vantaggi per l’ambiente e tutta la comunità provinciale. In questi giorni, in tutta Italia, è in corso di svolgimento la terza edizione della “Paper week”, promossa da Comieco con mostre, laboratori, convegni e oltre 100 impianti della filiera del riciclo e musei tematici aperti al pubblico per scoprire cosa succede dopo che carta e cartone sono conferiti nel sacchetto della raccolta differenziata. Una occasione importante per conoscere l’affascinante mondo del riciclo della carta e del cartone. La “Paper week” è organizzata da Comieco, in collaborazione con federazione Carta e Grafica, Assocarta, Assografici, Unirima e con il patrocinio di Anci, del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e di Rai per la sostenibilità e a livello locale con Cosmari e il comune di Civitanova.