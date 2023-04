IL PROGETTO va in porto dopo 5 anni. Presentazione questo pomeriggio alla biblioteca Mozzi Borgetti. Franco Cardini presidente del Comitato scientifico

di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Un progetto in incubazione da cinque anni che stavolta prende sostanza. Quello del parco storico-letterario ‘Le Marche e l’Oriente – Giuseppe Tucci’ che grazie ad un finanziamento ed al patrocinio dell’assessorato alla Cultura della Regione Marche e del Comune di Macerata, potrà muovere i primi passi ed avrà la presenza come presidente del Comitato scientifico del progetto una figura di grande rilevanza internazionale del calibro di Franco Cardini, storico e medievista che ha accettato di ricoprire questo ruolo così delicato e importante.

L’iniziativa è stata illustrata questo pomeriggio in occasione del convegno moderato dal giornalista Cristiano Boggi che si è tenuto all’auditorium della biblioteca comunale “Mozzi Borgetti” durante il quale è stato anche presentato il libro “Frà Orazio della Penna e la missione dei cappuccini marchigiani in Tibet” di Elio Marini, la prima di una serie di edizioni che accompagneranno il progetto. All’evento hanno preso parte i rappresentanti istituzionali, la consigliera regionale Anna Menghi, l’assessore al Turismo Riccardo Sacchi assieme a molti componenti della giunta comunale, Adolfo Morganti, presidente nazionale di Identità Europea, Emanuele Luciani di Identità Europea Marche, Elio Marini presidente associazione Frate Orazio della Penna, Claudio Cardelli presidente dell’associazione Italia-Tibet e Cesare Catà, filosofo e performer teatrale.

Il perimetro del parco storico letterario ‘Le Marche e l’Oriente’ si estende volutamente in maniera diffusa su tutto il territorio della nostra regione, comprendendo un ampio numero di città legate all’esperienza secolare del rapporto con l’Oriente. Che trova in Macerata la presenza oltre che del gesuita Padre Matteo Ricci anche di Giuseppe Tucci, la cui figura vuole essere valorizzata e fatta conoscere molto di più di quanto non sia stato finora.

«La presentazione di questo progetto giunge dopo cinque anni di intenso lavoro -ha ribadito Adolfo Morganti-. Noi conosciamo il lavoro che hanno fatto Padre Matteo Ricci e Giuseppe Tucci nel collegare Oriente e Occidente: in mezzo ci sono centinaia di marchigiani che hanno intessuto relazioni tra questi mondi così lontani. Finora ne abbiamo schedati più di 180. Lo scopo di questo progetto è farli conoscere, far conoscere le loro storie e le loro opere, consentendoci di ritornare ad avere quel ruolo di protagonista nei rapporti con l’Oriente avuto finche Tucci era in vita. Nel suo primo discorso di 90 anni fa Tucci disegnava i rapporti tra Europa ed Oriente in modo post moderno, sembra scritta oggi. Lui è stato il primo ad usare il nome Eurasia in Italia nel 1934, un concetto culturale sulla continuità storica di quella che oggi viene chiamata ‘la via della seta’ che dall’India alla Cina arriva sino al Mediterraneo e che nel corso dei secoli ha fatto sì che ci fosse uno scambio in tanti ambiti tra questi luoghi. Macerata sarà uno dei perni di eccellenza di questo progetto assieme a Pennabilli da un lato e ad Ascoli Piceno dall’altro».

Tra gli obiettivi che si propone il parco storico-letterario Le Marche e l’Oriente Giuseppe Tucci c’è la prosecuzione del censimento degli insediamenti sia civili che religiosi delle Marche legati storicamente al rapporto con l’Oriente. Attivazione di un Centro studi e documentazione sull’opera di Tucci preso la biblioteca Mozzi Borgetti, attivazione di un centro museale dedicato a Fra’ Orazio della Penna a Pennabilli e la prosecuzione del progetto, iniziato nel 2014, di edizioni delle opere di Giuseppe Tucci e dei grandi missionari marchigiani in Oriente condita da iniziative pubbliche come presentazioni, convegni, discussioni accademiche sia nelle Marche che a livello nazionale e internazionale. Accanto a quest’opera di ricerca e valorizzazione della figura di Giuseppe Tucci l’obiettivo è quello di proporre ai visitatori un’offerta turistica e culturale in linea con il Piano di azione per il turismo sostenibile elaborato a Johannesburg nel 2002, con la Convenzione Europea del Paesaggio e con le Convenzioni Unesco per la salvaguardia, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e immateriale), naturale e delle espressioni della diversità culturale.

«Noi siamo onorati ed entusiasti che il parco storico letterario muova i primi passi a Macerata – ha dichiarato l’assessore comunale Riccardo Sacchi –, grazie alla sensibilità mostrata dalla Regione Marche e tramite questa associazione Identità Europea che hanno individuato nel nostro comune, che ha dato i natali a Giuseppe Tucci, uno dei principali protagonisti di questa iniziativa. Ci pone in rete con tanti altri comuni delle Marche come Ancona, Ascoli, Fermo per citare i più grandi che si legano al rapporto tra le Marche e l’Oriente. Per Macerata è un’opportunità che non poteva non essere presa al volo. Da un lato per valorizzare e rilanciare la figura di Tucci implementando il patrimonio che è ospitato nella nostra biblioteca e che vogliamo ampliare con altre opere che potranno trovare nella nostra città il loro spazio adeguato. L’obiettivo è approfondire il significato dell’opera dell’orientalista maceratese e allo stesso tempo di valorizzare il patrimonio storico e ambientale delle Marche anche in un’accezione turistica».

Infine è stato ricordato come entro il prossimo 31 dicembre verranno editati due volumi che sono ‘ Il breve ragguaglio sulla missione dei Cappuccini in Tibet’ di frà Orazio della Penna (1738) e ‘Verso l’India libera’ di Giuseppe Tucci, in occasione delle celebrazioni per il 75esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e India.