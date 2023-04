MACERATA - Sotto accusa una donna di Vasto per la pubblicazione dell'immagine su Google e un commento relativo alla Croce Verde (parte civile al processo)

Foto choc con un cadavere, condanna a 4 mesi per diffamazione alla Croce Verde di Macerata. Sotto accusa al tribunale di Macerata, davanti al giudice Vittoria Lupi, una 42enne di Vasto, Morena Di Silvestro, che nel 2019 aveva pubblicato su Google My Business della Croce verde di Macerata, una recensione con una immagine in cui si vedevano due persone, dipendenti di una qualche azienda di pompe funebri, che si facevano una foto con un cadavere di una donna, probabilmente dopo le operazioni di riesumazione (non rimaneva che lo scheletro).

Di Silvestro avrebbe poi commentato, riferendosi alla Croce Verde, dice l’accusa, sostenuta dal pm Stefano Lanari: «E’ una società per niente sera, quando fa le vestizioni i dipendenti si fanno le foto col povero malcapitato morto e quando fanno le riesumazioni dei morti fotografano i resti. Io non li chiamerei mai». La donna è finita sotto accusa per diffamazione, i due uomini che si erano fatti la foto col cadavere non avevano niente a che fare con la Croce verde. La stessa Croce verde si è costituita parte civile al processo, tutelata dall’avvocato Luciano Mancinelli.

(Gian. Gin.)