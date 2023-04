CIVITANOVA - Il 23 aprile giornata dedicata alle famiglie lungo la pista ciclabile del Castellaro con Cavalli delle fonti, gonfiabili e educatori cinofili

Giri sul pony, giochi gonfiabili, osservatorio astronomico ed educatrici cinofile. Torna l’appuntamento Primavera alla Cinciallegra. Domenica 23 aprile a Civitanova un’intera giornata da mattino a tarda sera, con tante iniziative interessanti e divertenti per dare inizio alla bella stagione, al tempo del vivere, giocare e mangiare all’aria aperta immersi nel verde del parco del Castellaro.

Un appuntamento pensato per le famiglie e per tutte le età dove oltre alla tradizionale accensione della griglia a partire dalla mattinata ci saranno tante attività in collaborazione con le associazioni. L’associazione astrofili Alpha Gemini inaugura la ripresa delle attività di osservazione e divulgazione scientifica presso l’osservatorio. Gli astrofili guideranno i partecipanti, adulti e bambini durante tutta la giornata: al mattino osservazione del sole e delle sue macchie e protuberanze, nel pomeriggio la scoperta dello spazio con proiezione di materiale multimediale, infine al tramonto osservazione di Venere e della volta celeste con l’ausilio dei telescopi.

Per la gioia dei bambini saranno presenti i pony di “Cavalli delle Fonti” e si potrà fare una passeggiata guidata in sella, con l’assistenza di esperti cavalieri ed amazzoni, istruttori della scuola di equitazione dei Cavalli delle Fonti, pronti a spiegarvi i segreti di uno sport così affascinante, dove il binomio uomo-animale gioca un ruolo fondamentale. E sullo stesso tema del buon rapporto uomo-animale le educatrici del centro cinofilo Qua la Zampa propongono un’intera giornata di gioco e consulenza: dalle 9.30 alle 11.30 puppy class, spazio dedicato ai cuccioli (dai 3 a 5 mesi). Nel pomeriggio consulenze e valutazioni con educatori cinofili professionisti. Accompagnano la giornata le soluzioni per l’alimentazione ed il benessere dei nostri amici a quattro zampe negli stand di “Amici di Noah” e di ” Agrizoo”.