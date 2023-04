MONTECASSIANO - Si tratta di attività organizzate per i giovani a Porto Potenza Picena dal 3 al 28 luglio e per gli adulti a Silvi Marina in Abruzzo dal 17 al 24 giugno

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla Colonia marina e alle Attività estive organizzate dal Comune di Montecassiano – Assessorato ai Servizi Sociali.

Per quanto riguarda la prima, dedicata ai più giovani, si terrà dal 3 al 28 luglio prossimi. La Colonia marina si svolgerà dal lunedì al venerdì con partenza alle 7,30 e rientro alle 13 ed è rivolta ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni compiuti. I giovani saranno impegnati in attività sportive, ludiche e di animazioni allo stabilimento balneare l’Ancora di Porto Potenza Picena. La quota di partecipazione è di 250 euro e comprende l’iscrizione, il servizio di trasporto e l’assicurazione per tutte le attività.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 31 maggio all’Uisp Macerata (tel. 349.2521998). Il numero massimo di posti disponibili è 200 e le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo. Maggiori informazioni sono reperibili all’Uisp Macerata o sul sito del Comune di Montecassiano (www.comune.montecassiano.mc.it).

Le Attività estive sono invece rivolte agli adulti che potranno trascorrere le vacanze marine in Abruzzo. È previsto un soggiorno di otto giorni a Silvi Marina all’hotel Hermitage dal 17 al 24 giugno con pensione completa e bevande ai pasti. Sono inoltre compresi l’uso della piscina, dell’area fitness, tennis, l’uso delle biciclette, animazione organizzata e servizio spiaggia.

Il costo a persona è di 545 euro, in camera doppia (trasferimenti esclusi). I soggiorni saranno confermati al raggiungimento del numero minimo (20 partecipanti), le iscrizioni dovranno essere fatte entro il 28 aprile all’Ufficio Servizi sociali o a Gps Travel con versamento di un acconto pari al 30%. Per informazioni si può scrivere a [email protected] oppure contattare la Gps Travel allo 0733599599. «Il periodo di emergenza per la pandemia è alle spalle ormai – ha commentato il vicesindaco Katia Acciarresi – e come Amministrazione torniamo a pensare e a proporre attività estive entusiasmanti e coinvolgenti rivolte sia alle giovani generazioni sia all’età adulta».