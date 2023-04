CIVITANOVA - Sabato l'inaugurazione dell'esposizione che ospita la collezione della galleria Contemporaneamente Arte, frutto della ricerca del suo ideatore, l’architetto Luciano Mei

Si apre la stanza delle meraviglie della galleria Contemporaneamente Arte. In collaborazione con l’associazione culturale Arte, con il patrocinio del comune e dell’azienda Teatri, la palazzina sud del lido Cluana di Civitanova ospiterà nei prossimi giorni la collezione della galleria Contemporaneamente Arte, frutto della ricerca del suo ideatore, l’architetto Luciano Mei.

L’inaugurazione dell’esposizione è prevista sabato alle 18, con la mostra che resterà aperta fino al 7 maggio il giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 17.30 alle 19.30. «Wunderkammer è quel luogo usato dai collezionisti del Settecento per conservare le raccolte di oggetti ritenuti straordinari, da mostrare poi ad amici ed estimatori – ha spiegato Luciano Mei – così, dalla forte spunta di Anna Donati abbiamo pensato di aprire le porte della collezione della galleria, condividendola con la cittadinanza». Saranno infatti esposte 36 opere di artisti italiani, tra accademici, allievi e grandi maestri, che dialogheranno insieme. «L’associazione Arte, come sempre, si adopera per presentare alla cittadinanza proposte attente e capaci di arricchire il livello culturale – le parole della presidente Anna Donati -. Terminata la sedicesima edizione dei Martedì dell’Arte, abbiamo voluto proseguire sul solco con questa nuova iniziativa». Ingresso gratuito. All’inaugurazione interverrà lo studioso d’arte contemporanea Daniele Taddei.