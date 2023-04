URBISAGLIA - L'iniziativa è partita a novembre, realizzate tante mattonelle granny regalate al Comune. L'idea del corso è nata da Paola Albani: «È molto bello quello che stiamo facendo perché ti senti subito realizzata, ti dà soddisfazione e ti distende. Il cucito e l'uncinetto sono una terapia»

Un tappeto di “mattonelle granny” lungo nove metri donato al Comune dalle donne di Urbisaglia. È quello che hanno realizzato una quindicina di donne che dai primi di novembre scorso hanno dato vita all’iniziativa “lana e cucito” e si incontrano costantemente tutti i martedì pomeriggio nei locali della biblioteca comunale di Urbisaglia.

Piano piano hanno realizzato tante “mattonelle” con la tecnica ad unicinetto granny. E per la festa della donna hanno deciso di unirle e creare un lungo tappeto, posizionato al centro del teatro comunale, che simboleggia i diritti delle donne calpestati. Un modo anche per stare insieme e per ricostruire il tessuto sociale cittadino.

L’idea del corso è nata da Paola Albani, denominata “capitana” dalle amiche con cui condivide questa grande passione.

«Mi sono chiesta: che si può fare per il paese? Intanto partiamo con le “mattonelle”. Iniziamo lì in biblioteca, gentilmente messa a disposizione da Mirko Cardinali, che mi ha appoggiato subito in questa iniziativa, poi continuiamo a casa e le riportiamo di nuovo in biblioteca.

Poi abbiamo pensato che in occasione della festa della donna si potrebbe fare un bel tappeto e metterlo al teatro comunale: sta dentro ed è al chiuso, non si rovina, arreda e resta al paese, rappresenta anche i diritti della donna calpestati – racconta Paola Albani -. Abbiamo formato il tappeto in un paio di mesi. Ha partecipato anche qualche signora che non si può muovere, da casa, con una settantina di mattonelle. La tecnica è chiamata “granny”, “mattonella” negli anni Settanta. Ora è tornata di moda. È una tecnica ad uncinetto usata per fare le borse, le maglie e altri oggetti. Lo scopo del nostro gruppo è quello di stare insieme. Siamo tutte allieve, chi sa fare una cosa, chi un’altra. Ci vediamo una volta alla settimana, dalle 15 alle 17, siamo una quindicina di donne, in media dieci sempre presenti. Ogni volta una signora porta un dolce e prima di andare via si fa merenda con il thè – spiega la “capitana” -. All’inizio non avevamo nulla e per partire, siccome era un costo, abbiamo messo annuncio su Facebook e dopo una settimana abbiamo ricevuto una valanga di lana, frutto della donazione dei cittadini di Urbisaglia».

In questo periodo le donne di “lana e cucito” hanno già realizzato cuscini e scarpette rosse in una panchina, una fascia di mattonelle intorno ad un albero, alcuni alberelli in chiesa, alle donne del coro di Urbisaglia una collana ed un bracciale ciascuna. «Abbiamo un progetto anche per il prossimo Natale – annuncia Paola Albani, senza svelare altro -. È molto bello quello che stiamo facendo perché ti senti subito realizzata, ti da soddisfazione e ti distende. Il cucito e l’uncinetto sono una terapia, passiamo del tempo in un’atmosfera ed un ambiente di squadra bellissimo».