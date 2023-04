MOTORI - La cronoscalata maceratese è pronta ad ospitare il circus tricolore, l'appuntamento con la corsa nel weekend dal 28 al 30 aprile

Scattato dalla gara sarda di Alghero, il campionato Italiano velocità montagna di automobilismo sta per approdare nelle Marche con la seconda prova titolata.

Anche per l’Italiano Velocità Salita Autostoriche sarà il secondo appuntamento dopo l’avvio toscano alla Consuma. Lo staff organizzatore dell’Automobile Club Macerata, dell’Asd AC Macerata, supportati dal Comune di Sarnano, la Provincia di Macerata, la Regione Marche e il sostegno anche dell’associazione Terra di Piloti e Motori, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli dell’evento. Il Trofeo Scarfiotti/Sarnano-Sassotetto va in scena in uno dei paesaggi più significativi delle cronoscalate nazionali, i Monti Sibillini, con una spettacolare vista sulla regione fino all’Adriatico e le innegabili caratteristiche tecniche e spettacolari che ne fanno un appuntamento da non mancare per i piloti e gli appassionati spettatori del passato e del presente.

Le iscrizioni alla gara sono già aperte e si concluderanno alle ore 24 di lunedi 24 aprile, per conoscere finalmente il parco partenti del 32° Trofeo Lodovico Scarfiotti (Civm) ed il 15° Trofeo Storico L. Scarfiotti (Civsa). La gara sarà valida anche per il Trofeo Italiano Velocità Montagna Centro-Nord, per il Challenge Assominicar Salita e per il Challenge Salita Piloti Autostoriche. L’evento continua a ricordare con il 12° Memorial Giovanni Battistelli, il precedente presidente dell’Automobile Club maceratese, indimenticato fautore della ripresa della corsa marchigiana nel 2008, che ha saputo poi riconquistare un suo spazio con significato e validità importanti, grazie al lavoro portato avanti dalla squadra dell’attuale presidente Enrico Ruffini. Il programma della manifestazione inizierà venerdi 28 aprile con le verifiche sportive e tecniche presso il Loggiato di Via Roma e nel parcheggio Bozzoni. Per quanto riguarda le auto storiche le verifiche potranno essere completate sabato mattina 29 aprile, durante le prove ufficiali delle auto moderne. Al pomeriggio, sempre sabato 29 ci saranno invece le prove ufficiali delle auto storiche.

Per domenica 30 aprile il programma consueto prevede la partenza alle 9 della gara Civsa per le auto storiche ed in tarda mattinata, dopo le 10,30 il via alle auto moderne per la gara Civm. Le premiazioni delle auto storiche si svolgeranno presso l’Auditorium di Via Benedetto Costa a Sarnano, mentre per le auto moderne saranno a Sassotetto località Fonte Lardina presso l’arrivo. La presenza delle auto storiche per la gara tricolore aggiunge fascino in più ad un evento che a Sarnano da oltre mezzo secolo ha fatto presa dalle giovani alle generazioni più mature: è di 50 anni fa il primo successo di Mauro Nesti, ottenuto alla guida della sua March-Bmw con il tempo monstre per quei tempi di 6’12”7 sul percorso lungo di 12,4 km, che abbassava in un colpo solo di ben 15 secondi il precedente limite fissato da Domenico Scola senior due anni prima. I ricordi di quelle straordinarie e seguitissime edizioni è ancora vivo nella mente degli appassionati, che possono ammirare le evoluzioni dei campioni di oggi e le vetture moderne e storiche.