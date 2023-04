MACERATA - Un ragazzino investito sulle strisce pedonali in viale Leopardi. E' stato trasferito a Torrette con una sospetta frattura del bacino. A guidare l'auto un 35enne

Investito lungo le mura, ragazzino trasferito in eliambulanza a Torrette. E’ successo stamattina, intorno alle 7,30, in viale Leopardi a Macerata. Un 13enne stava attraversando sulle strisce pedonali per arrivare alla fermata degli autobus che si trova dall’altra parte della strada.

Sarebbe dovuto salire sul mezzo che l’avrebbe accompagnato a scuola, quando arrivato quasi sul marciapiede opposto, è stato travolto da una Citroen C4. Immediato l’allarme. Sul posto sono arrivati 118 e polizia locale. Viste le condizioni del ragazzino, i medici hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il 13enne è stata così trasferito a Torrette con una sospetta frattura del bacino, probabilmente sarà trasferito al Salesi.

Il guidatore, un 35enne di Macerata, si è subito fermato per prestare i primi soccorsi. Agli agenti ha detto di non averlo visto. Sottoposto al pre test per verificare se guidasse sotto l’effetto di alcol, è risultato negativo.

(ultimo aggiornamento alle 12,45)