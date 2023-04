IL PROGETTO portato avanti dal Garante per i diritti della persona, Il Corecom e l’Istituto capofila Ite Gentili grazie all’ideazione dell'associazione Red vedrà domani e venerdì le giornate conclusive

Si volgeranno domani e venerdì le giornate conclusive dell’edizione 2022-2023 di Villaggio digitale a Macerata, il progetto portato avanti dal Garante per i diritti della persona, Il Corecom e l’Istituto capofila Ite Gentili grazie all’ideazione, organizzazione e supporto formativo e tecnico dell’associazione Red- Rete Educazione Digitale di Macerata (con le associazioni che ne fanno parte: Aiart Marche, Age Marche, Help S.O.S. Salute e Famiglia di San Severino Marche, Cogito Servizi, Aps Sentinelle del Mattino di Civitanova Marche, Camera Minorile di Macerata e Kiwanis club di Macerata). Il progetto, che ha l’obiettivo di diffondere tra i ragazzi le buone pratiche di cittadinanza digitale in una società che ci vede ormai tutti sempre più immersi in una doppia dimensione, quella offline e quella online, si è sviluppato in due percorsi, in base alle scelte delle scuole partecipanti: “I Campioni del Villaggio Digitale” e “Tutta scena nell’era Digitale”.

Hanno aderito le scuole secondarie di primo grado Convitto e Dante Alighieri e le scuole secondarie di secondo grado liceo Classico “G. Leopardi”, liceo Scientifico “G. Galilei”, liceo Artistico “G. Cantalamessa”, Ite Gentili, Iis “Matteo Ricci”, Iis “G. Garibaldi” , Ipsia “F. Corridoni” di Macerata per un totale di circa 1000 studenti coinvolti. «Lo scopo – spiegano gli organizzatori – è stato quello di rendere i ragazzi maggiormente consapevoli sia dei rischi che delle opportunità che il mondo digitale presenta, cercando di prepararli ad affrontare la complessità da cui oggi è costituita la quotidianità». Sono stati realizzati tre incontri, che hanno coinvolto nella formazione diversi professionisti e soci Red: le digital atrategist Daniela Zepponi (vicepresidente Red) e Silvia Alessandrini Calisti per il modulo relativo all’Educazione Civica Digitale, le avvocate Mariangela Ascenzi, Barbara Pantanetti e Benedetta Pugnali per il modulo relativo alla Legalità, il neuro scienziato Federico Bollini e la psicologa Valeria Cegna dell’associazione Glatad, per parlare di Emozioni e Affettività, il comunicatore Paolo Nanni e l’educatrice professionale Ilenia Ferracuti dell’Ast Macerata per quanto riguarda le dipendenze. Le classi che hanno aderito al progetto “I Campioni del Villaggio Digitale” si sono poi sfidate, all’interno di ogni istituto, per eleggere la vincitrice che sarà poi premiata la sera di sabato 22 aprile al Teatro Lauro Rossi nella serata finale, durante la quale verrà anche messa in scena la rappresentazione teatrale a cura del Liceo Classico “G. Leopardi”, guidata dal regista Francesco Facciolli.

«Momenti di confronto come quelli attivati attraverso “Villaggio Digitale”- evidenzia il garante regionale, Giancarlo Giulianelli- servono per educare i ragazzi, ma anche per educare noi adulti sulle problematiche , sui rischi, ma anche sui vantaggi e le potenzialità legati alla rete in base a come viene utilizzata. Educare nel senso di approfondire la conoscenza di uno strumento che è in continua evoluzione. In tale direzione, la famiglia, la scuola, ma anche iniziative come questa sono fondamentali per attivare nuovi percorsi di approfondimento. Ci fa piacere che i ragazzi anche a Macerata abbiano accolto con entusiasmo le proposte contenute nel nostro progetto, che va ad affiancarsi a tante altre azioni che abbiamo attivato e abbiamo in animo di condurre in porto». La presidente del Corecom Cinzia Grucci : «Anche a Macerata i ragazzi saranno protagonisti di nuove sfide e di nuove gare sul tema dell’educazione digitale. Per le giovani generazioni non c’è più differenza tra ciò che succede in rete e ciò che accade fuori di essa. Ormai la nostra vita è un “on-life ” un’osmosi che costituisce un’unica realtà. I nostri ragazzi ne sono consapevoli e si impegnano, si sfidano con sano spirito di competizione, agiscono, creano elaborati artistici per raggiungere, insieme, una sempre maggiore consapevolezza digitale». «Sostenere progetti che hanno come obiettivo l’educazione dei nostri giovani è, per l’Amministrazione, un grande piacere; in questo caso, nello specifico, parliamo di educazione e cittadinanza digitale – ha commentato l’assessore alla Cultura e all’Istruzione Katiuscia Cassetta -. È un dovere delle istituzioni guidare i ragazzi verso una crescita responsabile e renderli consapevoli dei rischi e delle opportunità del mondo digitale che, oggi, fa parte del loro quotidiano. È nostro compito, quindi, sostenere ogni iniziativa di approfondimento e sensibilizzazione promossa da esperti del settore che si mettono a disposizione della città». La dirigente dell’Ite di Macerata, scuola capofila, Alessandra Gattari: «Una preziosa opportunità per promuovere, anche in forma ludica, la consapevolezza di studentesse e studenti in un momento di emergenza educativa nel quale il digitale, che dovrebbe essere vissuto quale mezzo, strumento per accrescere conoscenze e competenze, formarsi e informarsi, diventa troppo spesso un’arma impropria che annienta la vera percezione di sé e altera gravemente i rapporti sociali, fino ai limiti del reato». Il presidente dell’associazione Red Rete educazione Digitale Raffaele Daniele: «Ancora una volta la città di Macerata accoglie il Villaggio, alla quarta edizione, continuando ad adottare quelle buone pratiche di cittadinanza digitale. Grazie alla rete, fatta da Istituzioni, professionisti e associazioni si possono realizzare progetti dove i cittadini di tutte le età diventano i protagonisti di un percorso educativo».