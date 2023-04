MACERATA - L'iniziativa a Villa Potenza organizzata dalla Lega Italiana Lotta ai Tumori con il sostegno del Comune in collaborazione con la Pro Loco. Per partecipare è necessario iscriversi entro sabato 29 aprile versando un contributo di 15 euro, ai partecipanti verranno forniti cestini che conterranno porchetta, salumi, formaggi, acqua e vino

“Picnic del 1 maggio” immersi nel verde del parco dell’Acquedotto Rotacupa a Villa Potenza grazie all’iniziativa organizzata dalla Lega Italiana Lotta ai Tumori (Lilt) – associazione provinciale di Macerata con il sostegno del Comune di Macerata – Assessorato alle Politiche sociali e in collaborazione con la Pro Loco Macerata. Una giornata particolare da trascorrere all’interno dell’oasi cittadina, accessibile ai disabili e facilmente percorribile anche con carrozzine e passeggini, dove si potrà godere di momenti di relax e divertimento in compagnia della famiglia e degli amici.

«Un’iniziativa ‘solidale’ e inclusiva, ma allo stesso tempo ricreativa e ludica, alla quale il Comune di Macerata ha deciso di partecipare per essere al fianco di un’associazione dall’alto valore sociale – interviene il vice sindaco e assessore alle Politiche sociali Francesca D’Alessandro -. La Lilt, infatti, è da sempre protagonista di campagne di sensibilizzazione e informazione e attiva nel sollecitare messaggi positivi di prevenzione, volti a incentivare l’importanza di un sano stile di vita e di scelte virtuose per vincere le malattie oncologiche e diffondere la cultura della prevenzione proprio come metodo di vita. L’Amministrazione, che da sempre mette la persona al centro, e quindi anche il suo benessere psicofisico, si riconosce pienamente in questi principi ed è il motivo per cui ha scelto di sostenere l’iniziativa della Lilt».

«Si tratta di un evento a scopo sociale a cui abbiamo aderito convintamente – interviene l’assessore ai Parchi pubblici Paolo Renna – che si svolgerà in una location meravigliosa qual è il Parco dell’Acquedotto Rotacupa. Presto questa oasi immersa nel verde, grazie al progetto che l’Amministrazione comunale sta portando avanti con Apm, verrà riaperta parzialmente al pubblico così che i cittadini possano tornare a goderne».

«Il direttivo dell’associazione provinciale di Lilt Macerata – afferma il presidente Barbara Capponi – ringrazia l’Amministrazione comunale tutta, in particolare il vicesindaco D’Alessandro e l’assessore Renna, per la collaborazione proattiva ed entusiasta che ha reso possibile la realizzazione di questo evento congiunto. Aspettiamo giovani e famiglie per una giornata di festa, salute e divertimento in un clima di serenità nella splendida cornice di questa bellezza locale».

Ai partecipanti verranno forniti cestini da picnic che, come la tradizione del 1° maggio vuole, conterranno porchetta, salumi, formaggi, acqua e vino-per i bambini da 5 a 10 anni è previsto un menù baby-che potranno essere consumati comodamente seduti all’interno della pineta o al sole ascoltando la musica del dj set Lucas Voice mentre i più piccoli potranno partecipare a momenti di animazione e giocare con i gonfiabili. All’interno del parco è prevista un’area parcheggio. Per partecipare è necessario iscriversi entro sabato 29 aprile versando un contributo di 15 euro (bonifico anticipato Iban IT 83 F 08456 68830 000020155016-Banca dei Sibillini agenzia di Camerino-causale “Picnic Primo maggio 2023 e scrivere il numero di adulti e di bambini) che darà diritto anche alla tessera socio Lilt – sezione di Macerata per essere sempre aggiornati sul mondo della prevenzione, sui corretti stili di vita e sui servizi che l’associazione offre. Per i bambini l’ingresso e la partecipazione sono gratuiti. Non sarà possibile iscriversi sul posto. Il giorno della manifestazione portare la ricevuta dell’avvenuto pagamento. Per informazioni telefonare al 3339155086.