MACERATA - La trasmissione di Rai Isoradio, a cui hanno partecipato l’assessore alle Attività Produttive Laura Laviano e il sovrintendente dello Sferisterio Flavio Cavalli, ha descritto agli ascoltatori le bellezze e le particolarità della città invogliandoli a visitarla



Rai Isoradio, dalle 11 alle 12 di oggi, con il programma “Le Casellanti”, è stata protagonista nel cuore di Macerata, in piazza Mazzini.

Alla conduzione Ivan Cardia che, grazie alla partecipazione dall’assessore alle Attività Produttive Laura Laviano e dal Sovrintendente dello Sferisterio Flavio Cavalli, ha vinto la grande scommessa di portare la radio in mezzo alla gente per promuovere la città e il territorio. Il programma rappresenta, infatti, una vetrina promozionale e proprio attraverso il racconto delle persone, la radio “che si vede” ha descritto agli ascoltatori le bellezze e le particolarità di Macerata invogliandoli a visitarla.

«È stata l’occasione per promuovere la nostra città e tutti gli eventi in programma dei prossimi mesi a partire dall’Expo dei Fiori (7 maggio) per arrivare alla Festa di Città (2, 3 e 4 giugno) con lo speciale “Aperitivo Città di Macerata” fino al FantaMacerata (16, 17 e 18 giugno) – ha commentato la Laviano -. Insieme al Sovrintendente Cavalli abbiamo poi parlato delle iniziative del Macerata Opera Festival e di tutti gli appuntamenti che si svolgeranno, questa estate, allo Sferisterio».

Tante le tematiche affrontate: dall’aspetto storico a quello enogastronomico fino alla valorizzazione del diletto maceratese. Il tutto con un registro leggero, ricco di energia, ironico e trasversale che ha messo in luce il lato più gioioso degli interlocutori e la loro genuinità e umanità. Tra i protagonisti anche Sante Gattari, storico commerciante maceratese, conosciuto dai maceratesi come “Santì”. Il conduttore Cardia è stato in grado di coinvolgere i presenti e creare sinergia dando vita a un momento di aggregazione e socialità per la promozione delle bellezze di Macerata e dei prossimi appuntamenti previsti in città.