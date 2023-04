DAL GUP - Imputato un 63enne di Pollenza che alloggiava nella stessa struttura in un comune dell'entroterra. Lei aveva 16 anni e sarebbe stata costretta a subire atti sessuali dall'uomo

Ospite in una casa famiglia, minorenne finisce vittima di atti sessuali da parte di un 63enne di Pollenza. L’uomo ora è imputato davanti al gup del tribunale di Macerata. Oggi l’udienza è stata rinviata per lo sciopero degli avvocati penalisti (tutto slittato al 12 luglio). La vicenda risale al 2021. Una ragazza che all’epoca aveva 16 anni, con una disabilità e una situazione famigliare molto difficile, è stata affidata ad una casa famiglia di un comune dell’entroterra maceratese. In quella stessa struttura, nel medesimo periodo, era ospite anche un pollentino, perché indigente. L’uomo, secondo l’accusa, sostenuta dal pm Vincenzo Carusi, un giorno avrebbe costretto la ragazza a subire atti sessuali. La minorenne aveva riferito l’accaduto alla sua referente nella casa famiglia e questa aveva denunciato l’accaduto. In seguito alle indagini, il 63enne è finito sotto accusa per violenza sessuale su minore. Parte civile si costituirà il tutore della minorenne, assistito con l’avvocato Alberto Rossi. L’imputato è assistito dall’avvocato Francesca Pettinelli. Prossima udienza il 12 luglio.

(Gian. Gin.)

* A tutela della parte offesa il nome dell’imputato e il luogo vengono omessi.