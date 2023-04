NOMINA di prestigio per la docente maceratese, la soddisfazione del segretario generale della Fnp Cisl Marche, Dino Ottaviani: «Importante riconoscimento della sua serietà, competenza ed esperienza, e per noi è fonte di orgoglio e soddisfazione»

La maceratese Anna Maria Foresi lascia le Marche per Roma: eletta nella Segreteria nazionale della Fnp Cisl, il sindacato dei pensionati della Cisl, dopo un’esperienza ai vertici della Fnp Cisl regionale.

«Una vasta esperienza sindacale e una solida formazione accademica come docente di filosofia al liceo classico “G. Leopardi” di Recanati – si legge in una nota – . Impegnata da sempre nella Cisl, ha svolto il ruolo di segretaria della Cisl Scuola di Macerata e come componente di segreteria nella Cisl Scuola Marche. E’ stata responsabile della Formazione per docenti e dirigenti scolastici per la Cisl delle Marche, membro del Consiglio nazionale della Cisl Scuola e del Consiglio Regionale della Cisl Marche».

«La nomina di Anna Maria Foresi come Segretaria Nazionale è sicuramente un’importante riconoscimento della sua serietà, competenza ed esperienza, e per noi è fonte di orgoglio e soddisfazione – ha commentato il segretario generale della Fnp Cisl Marche, Dino Ottaviani – Ringraziamo di cuore Anna Maria per l’impegno profuso nella Federazione marchigiana e le facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro».