VOLLEY - Domani alle 20,30 gara 3 della semifinale scudetto all'Eurosuole forum di Civitanova, che va verso il sold out. Cucinieri e lombardi sono sull'1-1. Anzani: «Sarà un confronto tosto, l'Allianz arriva in fiducia dopo la vittoria interna di domenica»

Tutto da rifare per la Lube Civitanova che domani (ore 20.30 con diretta Rai Sport, Volleyballworld.tv e Radio Arancia) scenderà in campo all’Eurosuole Forum contro l’Allianz Milano per gara 3 di semifinale scudetto. Dopo il successo netto casalingo all’esordio, infatti, è arrivato il rocambolesco stop al tie break nel secondo round in Lombardia.

Gli uomini di coach Chicco Blengini devono dar tesoro di quanto accaduto domenica scorsa all’Allianz Cloud per evitare un approccio troppo morbido contro una squadra che ha dimostrato di saper cavalcare l’onda dell’entusiasmo. Appare difficile che si possa ripetere un predominio come quello ammirato nel primo faccia a faccia, ma la Lube ha i mezzi per sorprendere i rivali. Capitan Luciano De Cecco insegue il suo punto numero 1000 in Italia. Eurosuole Forum verso il sold out, ultimi posti disponibili con prevendita online https://lubevolley.vivaticket. it, shop Vivaticket e botteghino (martedì 17-19, mercoledì 10-12.30, 17.30-20.30). A fare il tifo sugli spalti dell’Eurosuole Forum per la ci sarà anche il ginnasta marchigiano Carlo Macchini, atleta classe ’96 che pochi giorni fa ha conquistato l’argento europeo alla sbarra riportando l’Italia sul podio della specialità nella rassegna continentale dopo una lunga assenza. L’atleta vanta poi la conquista del titolo iridato nel 2022 e 3 argenti ai Mondiali, ori e medaglie prestigiose negli Assoluti Italiani, in Serie A e nelle rassegne olimpiche giovanili.

«Gara 3 – dice Simone Anzani – sarà un confronto tosto, Milano arriva in fiducia dopo la vittoria interna di domenica. Cercheremo di giocare meglio rispetto a fara 2 perché in alcune situazioni abbiamo lasciato punti che poi hanno compromesso la partita, soprattutto nel tie break. Un peccato l’epilogo del secondo round perché avremmo potuto indirizzare la serie sul 2-0, ma adesso dobbiamo guardare avanti. Possiamo tornare in vantaggio tra le mura amiche. Per noi è molto importante andare sul 2-1, possiamo farlo con il sostegno dei nostri tifosi».

In gara 3 delle semifinali, Milano si è imposta in casa per 3-2. La formazione di Roberto Piazza è scesa in campo con Porro al palleggio in diagonale con l’opposto Patry, Ishikawa e Mergarejo laterali, Loser e Piano laterali, Pesaresi libero. Durante il match c’è stato spazio per Bonacchi, Ebadipour, Fusaro, Lawrence e Vitelli.

«A Milano – dice Jean Patry – è stata una partita completamente diversa, ce lo aspettavamo e lo avevamo detto che sarebbe stata differente rispetto a giovedì. Durante la prima gara non eravamo noi, sapevamo di poter fare molto meglio e che ci saremmo riusciti. In casa avevamo tutta l’energia del palazzetto sold out, questo aiuta tanto perché la nostra squadra ha una sua identità e funziona con queste cose, l’energia, la grinta, la voglia di conquistare punti difficili. Gara 3 sarà ancora diversa perché giocheremo fuori e dovremo fare qualcosa in più non avendo l’aiuto dei tifosi. Cercheremo di fare la partita nelle Marche. In caso di vittoria, potremmo giocarci la qualificazione a Milano, sarebbe bello. Daremo il 100% e saremo in fiducia grazie a quanto fatto finora».