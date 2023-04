CIVITANOVA - Appuntamento sabato alle 11 nella sala del Consiglio comunale

Sarà presentato sabato 22 il nuovo libro “In cammino”, la raccolta di sensazioni dell’economista e giornalista Michele Cesari. Appuntamento alle 11 nella sala del Consiglio comunale di Civitanova. Iniziativa realizzata in collaborazione con l’assessorato ai Servizi sociali e con il patrocinio del Comune. Al dibattito interverranno l’autore, l’assessore Barbara Capponi e Claudia Cutrignelli (Anmil Fermo). Accompagnerà la presentazione Enrico Verdicchio della Compagnia della Marca. Durante la presentazione verrà allestita la mostra dei quadri della pittrice Francesca Farroni, pubblicati nel libro.

«Una bella soddisfazione per Civitanova ospitare la presentazione del volume di Cesari, che abbiamo voluto con forza nella nostra città – ha detto l’assessore Barbara Capponi -. Un momento di condivisione e inclusione, che mira a costruire quel cambio di passo culturale tanto necessario per una comunità educante ed educata. Aspettiamo la cittadinanza intera per questo confronto che pone interrogativi, ma anche numerosi spunti di crescita umana e personale».

Nelle opere dello scrittore, la poesia viene mescolata al disegno, alla pittura e alla fotografia, per offrire spunti di riflessione sulla vita e l’interiorità. Cesari ha voluto trasformare le sue esperienze negative in una fonte di energia positiva, ispirando i lettori ad esplorare il senso della vita, dell’amore e del coraggio, e a trovare bellezza nelle piccole cose nonostante le difficoltà quotidiane.