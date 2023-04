Il prof di greco ha 97 anni,

i diplomati del ’72

si ritrovano con lui a Vasto

REUNION, ad oltre mezzo secolo dalla maturità, degli ex studenti dell’istituto salesiano di Macerata. In 14 hanno raggiunto in Abruzzo l'allora insegnante don Pasquale Santoro

18 Aprile 2023 - Ore 17:46

LinkedIn Whatsapp Stampa Si sono incontrati dopo più di cinquant’anni, con lo stesso entusiasmo di allora, gli ex studenti che nel luglio 1972 hanno sostenuto l’esame di maturità classica all’istituto salesiano di Macerata. Domenica scorsa, a Vasto, hanno partecipato quattordici allievi: Paolo Ciccioli, Gabriele Cipolletta, Gabriele Cucchi, Alberto Di Lizia, Attilio Di Monti, Gabriele Foresi, Giorgio Fratini, Marcello Gaspari, Nicola Gentili, Romano Mari, Roberto Nozzolillo, Enrico Piccinini, Giuseppe Tesei e Gianni Vassalli. Gli ex studenti hanno raggiunto il loro professore di greco, don Pasquale Santoro (97 anni) e del direttore dell’istituto salesiano di Vasto don Alberto Forcellini. Dopo la messa, nella quale si sono ricordati gli studenti venuti a mancare nel tempo (Francesco Marcelletti, Adriano Santicchia, Claudio Di Liberato e Franchellucci Benedetto), i presenti hanno pranzato nella location del castello aragonese. «Si sono incrociate diverse storie, diverse personalità, diverse scelte di vita, ma tutti nella consapevolezza di essere ex allievi salesiani, di aver vissuto una parte della gioventù sotto la guida illuminata di don Bosco e di voler continuare a “servire domino in letitia” – racconta il dottor Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici di Macerata -. Tutti continuiamo a sentire questa responsabilità nell’impegno del vivere comune. Naturalmente abbiamo ricordato anche chi avrebbe voluto esserci (tutta la classe era formata da 34 alunni, ndr). Si è auspicato che, nella nostra attuale società, così complessa per la profonda crisi che la attraversa “ritorni la presenza di Don Bosco”, un santo sociale». (Mi. Ca.)

