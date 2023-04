MACERATA - Il programma degli eventi organizzati in città dal 20 al 28 aprile da associazioni e i sindacati

In occasione del 78esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo il “Coordinamento A25” propone diverse iniziative a Macerata, in programma dal 20 al 28 aprile. Tante le associazioni cittadine che compongono il coordinamento: Anpi, Amnesty International, Arci, Cgil, Cisl, Emergency, Legambiente, Libera Macerata, Mondo solidale commercio equo, Osservatorio di genere, Uil, Refugees Welcome.

Il 20 aprile “Resistere oggi. Dal rapporto ecomafie di Legambiente al nuovo codice degli appalti. Lo scenario attuale e le garanzie di legalità”, alle 18 al CreaHub, Via Gramsci 29 a Macerata. L’evento, co-organizzato da Legambiente e Libera Macerata, è stato strutturato a partire dall’interrogativo: “cosa vuol dire fare resistenza oggi, ed in particolare resistenza al fenomeno mafioso e alla corruzione?” «Il primo step – scrivono gli organizzatori – è sicuramente quello di conoscere per riconoscere, cosa è in odore di criminalità e cosa non lo è, per questo, vi invitiamo all’incontro che si focalizzerà sull’approfondimento di due settori molto appetibili ai clan: i rifiuti e gli appalti pubblici. Ne parleremo con Antonio Pergolizzi, curatore del dossier Ecomafie di Legambiente e Matteo Ferretti, segretario della Fillea Cgil Macerata. L’evento sarà moderato dall’avvocato Gianfranco Borgani.

Il 22 aprile: “Generazione Balilla – Propaganda di regime nella scuola fascista”, alle 16.30 e alle 18, al Museo della scuola di Macerata, in via Carducci 63/A primo piano. L’iniziativa, organizzata dalla sezione Anpi di Macerata e dal Mudesc, «consisterà nella visita ad un’aula di scuola elementare fedelmente arredata come nel ventennio fascista per osservare da vicino attraverso gli oggetti d’epoca la diffusione della propaganda di regime che nella scuola fascista passava attraverso le copertine dei quaderni, i fumetti per bambini, i libri di testo fino a veri e propri corsi incentrati sulla storia e la cultura fascista».

Prenotazione necessaria ai seguenti recapiti: 3917145274 o [email protected], specificando il turno scelto (primo turno 16.30, secondo turno 18).

Il 24 aprile: “Parole libere”, alle 21 al circolo Arci Jungle, in via Roma 13B a Macerata. In collaborazione con Arci provinciale, il circolo Arci Jungle organizza la serata musicale “Parole libere”. Si esibiranno i Sambene, gruppo di musica popolare e folk, cui seguirà il dj set. Prima dell’esibizione dei Sambene faranno un breve saluto Matteo Petracci (istituto storico regionale), Giovanni Smargiassi (vice presidente sezione Anpi Macerata), Massimiliano Sport Bianchini (presidente Arci Marche) e Remo Matassoli (circolo Arci Jungle). Ingresso libero anche per i non soci Arci.

Il 28 aprile: “Linguaggi resistenti. Gioco, storia e versi”, alle 18 nella sede dell’Osservatorio di genere in via Marche 84 a Macerata. Un incontro, organizzato da Osservatorio di genere in collaborazione con Umanieventi, per parlare di resistenza, di liberazione e di lotta al nazifascismo attraverso la storia, la fotografia, la poesia e il gioco. Un poeta, Marco Di Pasquale, una storica, Chiara Donati, un fotografo, Marco Biancucci, e l’autore di un gioco da tavolo, Simone Terenziani, si confronteranno sul 25 aprile, sulla storia e sulle storie di uomini e soprattutto di donne che fecero della lotta di Liberazione al nazifascismo la propria cifra esistenziale rivendicando proprio a partire da quell’esperienza il proprio diritto ad esserci.