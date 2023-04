BELFORTE - I fatti avvenuti nel 2019, dovrà scontare la pena residua di sei mesi

I carabinieri della stazione di Belforte, su disposizione della Procura di Macerata, hanno dato esecuzione all’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Ancona nei confronti di un 56enne residente in zona. L’uomo, condannato per il reato di lesioni personali nei confronti di un automobilista con cui aveva avuto un incidente stradale, nel 2019, non è stato ammesso dall’Autorità giudiziaria alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, per cui dovrà scontare la pena residua di sei mesi in regime di detenzione domiciliare nella propria abitazione, rispettando numerose prescrizioni, per il cui rispetto i carabinieri predisporranno controlli. Il cinquantaseienne è già gravato da altre tre sentenze di condanna per guida in stato di ebbrezza, lesioni personali e violenza privata e maltrattamento di animali, commessi nel 2016, 2017 e 2020, con ulteriori due denunce dei carabinieri di Belforte per guida sotto l’effetto dell’alcol nel 2021.