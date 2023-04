MONTEFANO - Al teatro La Rondinella lo spettacolo che ha rappresentato la conclusione ideale del lavoro fatto in quattro anni dal comitato per le celebrazioni

E’ stato il teatro La Rondinella di Montefano ad accogliere l’orchestra di fiati “Insieme per gli altri”, che ha deliziato il pubblico presente in sala con un concerto bellissimo, divertente e coinvolgente, a rappresentare la conclusione ideale del lavoro fatto in quattro anni dal comitato per le celebrazioni del bicentenario della stesura de “L’Infinito” di Giacomo Leopardi, primo designato in Italia per la divulgazione di una singola opera poetica.

Presentato con grazia e competenza da Tiziana Bonifazi, il concerto ha visto l’esecuzione di brani come Oblivion di Astor Piazzolla e Gabriel’s Oboe tratto dalla colonna sonora del film The Mission composta dal maestro Ennio Morricone, “La voce del silenzio” di Toni Del Monaco e “My Way” di Frank Sinatra magistralmente interpretate dal maestro Gianpiero Ruggeri, “Abba Gold” immancabile nelle esibizioni di questa Orchestra, “Tico Tico”, alcuni brani di Santana e molti altri hanno mostrato le mirabili doti musicali dei 24 componenti (ma sono molti di più nella formazione al completo) dell’orchestra “Insieme per gli Altri”, ensemble che ormai da molti anni si muove in tutto il Paese offrendo Concerti ad ingresso libero per una buona causa: favorire la raccolta fondi per enti di beneficenza, associazioni No Profit e organizzazioni di volontariato presenti sul territorio.

Presenti alla serata l’Amministrazione comunale di Montefano, Fabio Corvatta presidente del Centro Nazionale Studi Leopardiani, il dottor Andrea Angeli, funzionario italiano delle Nazioni Unite che ha operato in numerosi teatri di guerra tra i quali il Cile (durante il regime di Pinochet), Iraq, Namibia, Cambogia e Bosnia-Erzegovina e socio del Centro Studi Leopardiani, suor Barbara Brunalli direttrice del “Villaggio delle Ginestre” di Recanati, centro di riabilitazione che accoglie disabili psicofisici, presente da ormai 50 anni sul territorio, Gianni Silvi, presidente dell’0rchestra. Il sindaco Angela Barbieri: «Ringrazio di cuore tutti voi che siete intervenuti a questa importante serata, il presidente del comitato ambasciatore Giuseppe Balboni Acqua e il dottor Fabio Corvatta, che tanto impegno hanno profuso in questi quattro anni per dare corpo e consistenza alle celebrazioni dei duecento anni dalla stesura di questa opera immensa. Sono davvero onorata di aver contribuito – nella mia qualità di segretario tesoriere – ad una iniziativa così importante per il nostro Paese e per la nostra regione, alla quale ho dedicato tempo ed impegno perché l’incarico che mi è stato affidato è di assoluto prestigio e per mia passione personale, che mi ha aiutato moltissimo a svolgerlo correttamente».

«Porto i saluti dell’Ambasciatore Balboni Acqua che non ha potuto essere con noi stasera e anche a suo nome esprimo la soddisfazione per l’attività svolta dal Comitato in Italia e nel mondo – ha detto Fabio Corvatta – Ho chiesto al sindaco Barbieri di ospitare questa serata perché mi è sembrato naturale che la serata conclusiva del lavoro del Comitato fosse a Montefano, in questo piccolo gioiello Liberty, e per ringraziarla per la dedizione e l’impegno impiegati nello svolgere il suo incarico di segretario tesoriere: ha gestito ottimamente le risorse affidatele per promuovere queste celebrazioni del bicentenario de “L’Infinito” di Leopardi. Un grazie particolare va all’orchestra che stasera ci ha – come sempre – offerto un repertorio splendido, coronando con la musica il nostro lavoro». Il presidente Gianni Silvi ha ringraziato la sensibilità degli sponsor che con il loro sostegno permettono all’orchestra di creare eventi musicali gratuiti con lo scopo di sostenere quanti si prodigano per il bene comune «Nel nome della solidarietà abbiamo fatto nostro il motto Dove le parole finiscono inizia la musica, e di solidarietà c’è sempre bisogno»