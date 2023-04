MACERATA - Gli appuntamenti nel capoluogo per il 25 Aprile: la cerimonia alle 9 al monumento alla Resistenza, quella istituzionale in piazza della Libertà alle 9,30

Si svolgerà al monumento alla Resistenza di Macerata la cerimonia per il 78° anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La cerimonia di deposizione della corona di alloro al monumento di via Cioci, promossa dal Comune di Macerata, dalla Provincia, dall’Anpi (sezione di Macerata), dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea di Macerata e dalle associazioni Combattentistiche e d’Arma di Macerata, si svolgerà martedì 25 aprile a partire dalle 9. A seguire, alle 9,30, è prevista la cerimonia istituzionale in piazza della Libertà (in caso di pioggia presso la Sala consiliare). E’ questo il programma ufficializzato dal Comune in una nota, dopo le polemiche innescate da Amnesty Macerata, Anpi Macerata, Arci Macerata, Cgil Macerata, Cisl Macerata, Emergency Macerata, Legambiente Macerata, Libera contro le mafie Macerata, Mondo Solidale Macerata, Osservatorio di Genere, Refugees Welcome Macerata, e Uil Macerata che rimproveravano al l’amministrazione Parcaroli di snobbare l’invito ad un incontro finalizzato ad organizzare la Festa della liberazione insieme (leggi l’articolo).

«Con l’anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, insieme alle associazioni che hanno promosso le manifestazioni in città, vogliamo stringerci intorno ai valori di libertà e democrazia, diffondere una presa di coscienza e di approfondimento comune per essere, sempre più, cittadini consapevoli del futuro e condannare gli orrori di una pagina drammatica della nostra storia – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli -. Ci auguriamo che i valori del passato e della memoria siano da insegnamento, in particolare, per le giovani generazioni». Alla cerimonia saranno presenti il prefetto Flavio Ferdani, il sindaco Sandro Parcaroli, il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani, il presidente dell’Ancr Macerata Mauro Radici, il presidente Isrec Juri Meda e la presidente Anpi Macerata Chiara Bonotti. La cittadinanza è invitata a partecipare.