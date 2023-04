TOLENTINO - La rimpatriata dopo 35 anni

Dopo 35 anni si ritrova la classe 5A delle elementari della scuola Don Bosco di Tolentino. Con Gabriella Anconetani, Samuela Borgiani, Samuela Gentili, Genny Micheli, Sheila Paolini, Simone Sincini, Emanuele Simonetti, Luca Cappellacci, Luca De Angelis e Silvio Sileoni c’era anche il caro maestro Ezio Biondi. «È tutto come prima: la complicità e il rispetto» scrivono gli ex alunni, che rivolgono un pensiero speciale alla nostra maestra Ada, i nostri compagni Manuel Albani e Gianluca Caporrimo che purtroppo non ci sono più.