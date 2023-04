PROGETTO - Il docente Emiliano Scattolini ha tenuto il laboratorio pratico di rilegatura storica al telaio. I partecipanti, provenienti anche da fuori regione, si sono cimentati con carta a mano, colla e cuoio

Il progetto “Pioraco città della carta” ha preso il via ieri, con il primo workshop del ricco programma.

Nell’ambito della legge regionale delle Marche 1 marzo 2021, numero 4, che riconosce Fabriano come “Città della carta e della filigrana” e Ascoli e Pioraco come “Città della carta”, il progetto piorachese vuole promuovere e valorizzare la produzione della carta, la sua storia e cultura, che rappresentano non solo un bene significativo dell’identità regionale ma anche un volano per lo sviluppo culturale, turistico e produttivo.

Primo evento del progetto è stato il laboratorio pratico di rilegatura storica al telaio, tenuto al polo museale di Pioraco e frequentato da una quindicina di partecipanti, provenienti anche da fuori regione per cimentarsi con carta a mano, colla e cuoio attorno a telai con ago e filo. Il docente, Emiliano Scattolini, rilegatore con vent’anni di esperienza e un curriculum in cui vanta lavori consegnati anche alla presidenza della Repubblica, ha condotto da mattina a sera i presenti a realizzare interamente con le loro mani un libro rilegato, a partire da fascicoli di carta fatta a mano cuciti tra loro. Erano presenti a questo primo evento del progetto l’assessore della Regione alla Cultura e Istruzione Chiara Biondi e il consigliere regionale, nonché presidente della I Commissione, Renzo Marinelli, che hanno sostenuto il progetto in questione. Un valore aggiunto è stato anche la presenza dell’ingegner Antonio Balsamo, direttore della cartiera del Gruppo Fedrigoni, proprietario del brand Fabriano.

Il progetto "Pioraco Città della Carta" proseguirà con una serie di appuntamenti a cadenza mensile che coprirà tutto il periodo primaverile ed estivo della città di Pioraco: prossima data da segnare sul calendario il workshop di calligrafia che Sara Salerno e Lorenzo Paciaroni terranno il 13 e 14 maggio, dove si affronteranno strumenti e materiali come penne d'oca e inchiostri artigianali, scrittura corsiva rinascimentale e moderna (Italico e American Cursive). Il 18 giugno, per restare nell'ambito della scrittura, è previsto un laboratorio con i bambini per migliorare prensione, postura e movimenti di scrittura, ma anche per giocare con le lettere e scoprire originali strumenti e tecniche divertenti. La carta fatta a mano sarà la protagonista del workshop che l'Associazione Musei di Pioraco terrà al polo museale, nella "Gualchiera prolaquense", il 2 luglio, dove impareremo come realizzare la carta con le mani (a bagno nel tino). La filiera storica del libro, che assieme al manoscritto fanno da ispirazione al concept alle spalle di questo progetto, sarà rievocata per le vie del centro storico di Pioraco da mastro cartaio, amanuense e rilegatore (in costume storico) il 14 agosto, con dimostrazioni e didattica, omaggi per i presenti e piccoli laboratori per grandi e piccoli. La chiusura del progetto sarà affidata a una conferenza sulla carta ieri, oggi e domani, alla quale interverranno nomi importanti dell'imprenditoria e della cultura della carta del territorio.

La partecipazione a tutti gli eventi, che saranno a numero chiuso con iscrizione obbligatoria, è gratuita.