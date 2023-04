MACERATA - Incontro giovedì organizzato dall'associazione Amici di palazzo Buonaccorsi sui lavori di restauro della cattedrale

“Patrimonio recuperato: la chiesa di San Giovanni a Macerata”. E’ il titolo dell’incontro organizzato dall’associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi per giovedì alle 17,30 nella cattedrale. Un focus mirato dunque sulla cattedrale di San Giovanni, restituita alla città dopo un attento ripristino della struttura architettonica e un restauro filologico degli apparati pittorici ed ornamentali. I risultati di questo lavoro, svolto su solide basi di ricerca, cui si sono adoperati studiosi, tecnici e maestranze, saranno introdotti dal vescovo Nazzareno Marconi e dall’architetto Vittorio Lanciani, e sviluppati da Ivano Palmucci dell’Archivio storico diocesano, e dall’architetto Giacomo Alimenti dell’Ufficio diocesano per il coordinamento sul sima, i quali hanno seguito passo passo il cantiere per il recupero della chiesa nella sua integrale bellezza, cooperando con la direzione lavori e la Soprintendenza delle Marche Sud.

L’incontro si focalizzerà in particolare sulla cupola emisferica, della quale verranno ripercorse le non facili tappe costruttive, offrendo elementi inediti emersi dalle carte d’archivio. Verranno poi approfonditi gli aspetti simbolici del complesso apparato iconografico presente sui pennacchi, sul tamburo fin sulla lanterna, il quale costituisce la sintesi teologica della narrazione che si snoda lungo le membrature del tempio. «La conoscenza del nostro patrimonio – dicono gli organizzatori – è un viatico imprescindibile per diventare cittadini attivi e partecipi della comunità, la cui integrità e crescita sono legate alla consapevolezza, all’attenzione e alla cura con cui, scavando nel passato, acquisiamo strumenti per disegnare il futuro. Forti di queste convinzioni vi aspettiamo per condividere insieme quest’esperienza di “ritorno al futuro”».