MACERATA - Giovedì alle 17 il convegno alla Mozzi Borgetti per la presentazione del progetto che vede insieme Comune, Regione e Identità Europea

Giovedì a Macerata la presentazione del parco storico-letterario “Le Marche e l’Oriente – Giuseppe Tucci”. L’assessorato al Turismo del Comune di Macerata, in sinergia con l’associazione internazionale Identità Europea, grazie a un finanziamento dell’assessorato alla Cultura della Regione Marche, sta realizzando il progetto che mira alla creazione su tutto il territorio regionale di un Parco storico-letterario dedicato Tucci.

«La Regione Marche – commenta l’assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi – ha sostenuto questo progetto perché attraverso l’incredibile figura di Giuseppe Tucci, che fu esploratore, mercante, linguista, etnologo, archeologo, studioso di religioni, raccontiamo un pezzo importante della storia marchigiana. Assieme a quella di un altro illustre maceratese, padre Matteo Ricci, la vicenda di Tucci, precocissimo nel manifestare i propri talenti, ci porta nel continente asiatico. In particolare, il contributo di quest’ultimo è di fondamentale importanza per la conoscenza della civiltà tibetana. Per noi questa biografia, così ricca e interessante, è un’occasione in più per far conoscere attraverso uno dei suoi figli la nostra terra. L’idea che siano i grandi nomi del passato i protagonisti del racconto della nostra Regione trova riscontro in diversi interventi di questo tipo, dunque in una strategia ben precisa».

«Divulgare e far conoscere la figura e il valore di Giuseppe Tucci e quello che rappresenta contribuirà ulteriormente a proiettare l’intera regione in un contesto internazionale – interviene l’assessore al Turismo Riccardo Sacchi -. E la città di Macerata è ben lieta di concorrere, con le sue testimonianze conservate nella Biblioteca Mozzi Borgetti, alla realizzazione del parco storico letterario che ha l’obiettivo di approfondire il significato dell’opera dell’orientalista maceratese e allo stesso tempo di valorizzare il patrimonio storico e ambientale delle Marche anche in un’accezione turistica”.

L’iniziativa sarà illustrata al pubblico e alla stampa giovedì alle 17, in occasione del convegno che si terrà presso l’Auditorium della biblioteca comunale “Mozzi Borgetti” di Macerata, durante il quale sarà anche presentato il libro “Frà Orazio della Penna e la missione dei cappuccini marchigiani in Tibet” di Elio Marini, la prima di una serie di edizioni che accompagneranno il progetto.

Dopo i saluti istituzionali interverranno i relatori: Adolfo Morganti, presidente di Identità Europea; padre Sergio Lorenzini, ministro provinciale dei Frati Cappuccini delle Marche (introduce Emanuele Luciani, Identità Europea Marche); Elio Marini, associazione Frate Orazio della Penna, Laura Moccheggiani, biblioteca comunale “Mozzi Borgetti” e Cesare Catà, filosofo e performer teatrale.

L’idea del Parco storico-letterario nasce per valorizzare, attraverso l’opera dell’orientalista e scrittore Giuseppe Tucci, il patrimonio storico e ambientale del territorio delle Marche e dei comuni della medesima Regione che hanno visto nei secoli nascere e affermarsi un vasto movimento del missionariato religioso verso l’Oriente, e la grande avventura umana, culturale e spirituale di Giuseppe Tucci.

Il convegno di presentazione di giovedì sarà anche una prima occasione per confrontarsi sui temi, quanto mai attuali, dei rapporti fra le differenti civiltà, dei rischi dello scontro fra identità religiose differenti, delle necessità di un dialogo a più livelli che conduca, viceversa, ad un clima di collaborazione concreta fra le grandi aree geostrategiche del mondo contemporaneo, quali l’Europa mediterranea da una parte, l’Asia intera e in particolare il subcontinente indiano dall’altra.

«Nel tempo presente in cui gli unici rapporti fra Oriente ed Occidente sembrano ridursi a conflitti economici o campali, è quanto mai necessario per gli Europei riscoprire tutte le ragioni del confronto, della mediazione e della reciproca conoscenza lungo i sentieri dell’Eurasia. Giuseppe Tucci l’aveva ben compreso poco meno di cent’anni fa. Questo Progetto è lieto di poter proseguire nel suo stesso solco». Così ha dichiarato Adolfo Morganti, attuale Presidente di Identità Europea.

A tutto ciò si accompagna, da parte dei curatori del progetto, la volontà di fare dei centri inseriti nel circuito del Parco una meta di turismo qualificato, creando sul territorio una rete coordinata e funzionale finalizzata alla tutela ed alla fruizione corretta del paesaggio integrato (urbano, rurale, produttivo, patrimonio immateriale), come pure alla conservazione e valorizzazione delle identità culturali e produttive locali.

In questo senso l’obiettivo è quello di proporre ai visitatori un’offerta turistica e culturale in linea con il Piano di azione per il turismo sostenibile elaborato a Johannesburg nel 2002, con la Convenzione Europea del Paesaggio e con le Convenzioni Unesco per la salvaguardia, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale (materiale e immateriale), naturale e delle espressioni della diversità culturale.