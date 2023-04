LUTTO NELL'ARMA - Alessio Pierini da oltre vent'anni lavorava a Ravenna dove era molto conosciuto. Il funerale domani

Muore a 51 anni il vice brigadiere dei carabinieri Alessio Pierini. Il militare, originario di Monte San Giusto, da oltre vent’anni viveva a Ravenna. Lascia la moglie Tamara e la figlia Angelica. Pierini si è spento all’ospedale di Bologna nella notte tra sabato e ieri, in seguito ad un malore che lo aveva colpito. A Ravenna Alessio era molto conosciuto per il suo lavoro sempre a contatto con le persone, e per tanti ravennati era diventato con gli anni un punto di riferito. Dal 2000 era in servizio al Nucleo operativo e radiomobile di Ravenna, era capopattuglia e il suo impegno quotidiano era sulla strada. I funerali di Pierini si svolgeranno domani (18 aprile) alle 15 nella chiesta di Santo Stefano, a Ravenna.