POLLENZA - L'entusiasmo dell'amministrazione: «Tutti insieme, facendo tesoro degli spunti e delle idee raccolte in questi mesi, stiamo già lavorando alla prossima stagione, con l’obiettivo di renderla ancora migliore»

È calato il sipario al teatro Giuseppe Verdi di Pollenza, sulla stagione teatrale 2022/2023, con lo spettacolo “Alle 5 da me”. «Anche quest’anno abbiamo assistito ad una stagione ricca di spettacoli emozionanti e di qualità, dalle diverse sfumature, con compagnie e attori di primo piano, per il calendario dedicato agli adulti ma anche per la stagione dedicata ai bambini e alle loro famiglie, creata in collaborazione con l’associazione culturale Lagrù, che ha saputo coinvolgere grandi e bambini con gli spettacoli proposti – si legge nella nota del Comune -. Una stagione all’insegna del sold out, sia per i quattro spettacoli di prosa brillante che per i tre spettacoli per bambini, grazie a rappresentazioni coinvolgenti che hanno interpretato gli stati d’animo degli spettatori. Ha riscosso enorme successo anche la prima edizione del festival “Celebriamo il dialetto” che ha visto quattro compagnie locali esibirsi in commedie dialettali tutte da ridere. Spettacoli, dunque, che hanno richiamato l’attenzione del nostro pubblico non solo per i nomi di spicco dei protagonisti ma anche per le loro tematiche sempre attuali – conclude la nota del Comune di Pollenza -. Tutti insieme, facendo tesoro degli spunti e delle idee raccolte in questi mesi, stiamo già lavorando alla prossima stagione teatrale, con l’obiettivo di renderla ancora migliore, proseguendo le collaborazioni con l’associazione marchigiana Attività teatrali e con l’associazione culturale Lagrù».