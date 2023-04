MACERATA - I giovani, entrambi residenti ad Appignano, sono imputati in tribunale. Avrebbero portato via denaro e un tablet ad un ragazzo. Loro negano tutto

Colpito alla testa con una bottiglia e rapinato da due amici. Questa in sintesi l’accusa per due ragazzi di 26 e 24 anni che sono imputati al tribunale di Macerata per rapina e lesioni. Secondo l’accusa i fatti sono avvenuti il 21 giugno del 2018 a Macerata. I due imputati, Alan Giulianelli, 26 anni, residente ad Appignano ed Elia Buldorini, 24, residente anche lui ad Appignano si sarebbero presentati a casa di un loro amico e dopo aver bussato, appena aveva aperto, lo avrebbero colpito alla testa con qualcosa, presumibilmente una bottiglia, facendolo cadere a terra. Messo ko l’amico, continua l’accusa, i due ragazzi erano entrati nell’appartamento e lì avrebbero portato via 90 euro, che l’amico aveva nel portafoglio, e un tablet della Samsung. A causa del colpo alla testa l’amico dei due imputati aveva riportato un lieve trauma cranico. Oggi al processo è stato sentito uno dei due imputati, Buldorini, che ha detto di avere solo accompagnato l’amico ma di non sapere cosa fosse successo nella casa. Entrambi gli imputati comunque negano di aver fatto la rapina. Giulianelli è assistito dall’avvocato Renato Coltorti, Buldorini dal legale Gianfranco Borgani. Parte civile il rapinato, tutelato dall’avvocato Jacopo Allegri.

(Gian. Gin.)