IL BILANCIO dei controlli della polizia stradale: nei guai per guida in stato di ebbrezza 18 uomini e quattro donne. In due hanno tentato di forzare il posto di blocco. Un'auto sequestrata, un automobilista fermato non aveva mai preso la patente

Controlli contro le stragi del sabato sera: raffica di patenti ritirate. Sono 22 le persone finite nei guai questa per guida in stato di ebbrezza, in due avevano tentato anche la fuga. E’ il bilancio di un servizio messo in campo a Civitanova dalla polizia stradale di Macerata, su disposizione della Questura e del Comparto di Ancona, così come deciso dal Comitato di ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto.

Posti di blocco dunque nella città costiera, con la presenza anche del personale medico e infermieristico della Questura per il controllo dell’eventuale assunzione di droghe da parte degli automobilisti. Sono state ritirate 22 per guida in stato di ebbrezza, di cui 10 a uomini di età compresa tra 18 e i 27 anni, 8 ad altrettanti uomini con un’età superiore ai 28 anni; una patente di guida è stata ritirata ad una donna di 21 anni di età, mentre tre sono state ritirate ad altrettante donne con un’età superiore ai 28 anni. In totale sono stati decurtati 235 punti. Un conducente è stato sanzionato perché circolava senza aver mai conseguito la patente, è scattato il fermo amministrativo dell’auto. Due automobilisti avevano tentato anche di forzare il posto di blocco, ma sono stati subito bloccati: sono poi risultati positivi all’alcoltest. Sono state 29 le sanzioni per violazione al Codice della strada: mentre un veicolo è stato sequestrato poiché il conducente aveva assunto un quantitativo di alcol superiore ad 1,5 grammi litro.