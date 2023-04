LA SCELTA dell'assemblea degli agricoltori maceratesi. Presente anche il questore Vincenzo Trombadore che ha parlato di come evitare le truffe

L’assemblea degli agricoltori senior conferma Fabrizio Venanzo Fabrizi alla guida dei pensionati di Coldiretti Macerata. Incontro molto partecipato al quale era presente anche il questore di Macerata, Vincenzo Trombadore, con i suoi uomini per una lezione su come evitare truffe. «La polizia – ha detto il questore – è da sempre impegnata sul fronte che riguarda le cosiddette truffe, specie di quelle commesse nei confronti di persone anziane o delle persone più deboli. Come condiviso in Prefettura in sede di Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, si è dato impulso alle iniziative di prevenzione dalle truffe, che vedono coinvolte tutte le forze di polizia con la collaborazione anche di altri enti e associazioni che mettono a disposizione propri locali per gli incontri con i cittadini».

Fabrizi, presidente uscente, ricoprirà dunque l’incarico anche per i prossimi cinque anni. Allevatore di Fiastra, 68 anni, nell’azienda che ora viene gestita dai figli produce formaggi e ha anche un agriturismo. Nel suo intervento ha battuto molto proprio sul ricambio generazionale, sulla necessità degli “over” di farsi da parte per lasciare spazio alle nuove generazioni. All’incontro erano presenti anche Francesco Fucili e Giordano Nasini, presidente e direttore di Coldiretti Macerata. L’elezione di Fabrizi rientra nel ciclo delle assemblee per il rinnovo cariche che Coldiretti sta portando avanti in tutte le province e, per quanto riguarda Macerata, arriva dopo quella di Elisa Orpello per Giovani Impresa e la conferma di Martina Buccolini per Donne Impresa.