IL CHITARRISTA del Radiohead trascorre ormai da anni il tempo libero tra Piceno e Fermano. Un territorio che ha sempre dimostrato di amare, soprattutto dopo il sisma. Dai concerti alle ospitate fino alla "trasformazione" in produttore d'olio con il suo "Greenwood Oil", annunciato in un simpatico tweet

di Luca Capponi

Negli anni gli “avvistamenti” da parte dei fan sono stati molteplici, da Comunanza a Monte Rinaldo, da Amandola a Servigliano, da Ascoli a Fermo. Così come le occasioni ufficiali in cui non ha mai fatto mancare al territorio il proprio sostegno e la propria passione, soprattutto dopo il sisma. Concerti, tra cui quello indimenticabile allo Sferisterio, composizioni, ospitate ad eventi, interviste e dichiarazioni pubbliche. Ma alzi la mano chi si aspettava…il “Greenwood Oil”.

Già, perchè Jonny Greenwood, il mitico chitarrista dei Radiohead, dopo avere messo radici tra Piceno e Fermano, dove trascorre le ore lontano dal lavoro in sala di registrazione o sul palco, adesso si cimenta anche nella produzione di olio. Dimostrando, dopo diversi anni, pure di avere preso una certa confidenza con il dialetto locale.

Il messaggio che ha postato su Twitter dopo che sul sito dei Radiohead è apparsa la prima lattina di olio in vendita, infatti, non lascia spazio a dubbi: «Sono solo poche bottiglie, ma sono davvero orgoglioso del risultato finale. Sto passando sempre più tempo con i miei amici italiani in questo bellissimo Paese. Mejo de cusci’ non se trova. Jemo a manga!».

Dove ovviamente l’errore sull’ultima parola non inficia il senso del messaggio, in cui Greenwood parla delle varie fasi della lavorazione del prodotto e spiega come l’etichetta sia stata disegnata da Stanley Donwood, l’artista che ha curato le copertine dei dischi della band inglese.