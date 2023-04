MACERATA - Il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Stefano Pollastrelli ha incontrato il coordinatore del dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Luigi Barbiero

Consulenti giuridici per lo sport. Un incontro tra Unimc e Lega Nazionale Dilettanti per promuovere e valorizzare questa nuova figura.

Il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata Stefano Pollastrelli insieme al coordinatore del dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Luigi Barbiero. Durante l’incontro, a cui ha partecipato anche la professoressa Francesca Spigarelli, si è parlato dello sviluppo di importanti collaborazioni per valorizzare il corso di laurea in Consulente giuridico per lo sport. Attraverso l’organizzazione di stage e il contributo di professionisti del settore dello sport alle attività di formazione e didattica, si intende promuovere e valorizzare la professionalità giuridica in ambito sportivo.