MORROVALLE - Il presidente della Pro loco ha deciso, di concerto con l'amministrazione comunale, di posticipare l'atteso evento

Rinviato al 14 maggio l’evento “Trodica in fiore” in programma per domani nella frazione di Morrovalle. Lo comunica la segreteria della Pro loco Trodica. «A seguito delle avversità atmosferiche annunciate domani, il presidente della pro loco di concerto con le autorità comunali ha deciso di differire l’evento di “Trodica in Fiore” al giorno 14 maggio con le stesse modalità e caratteristiche organizzative».

Bisognerà quindi attendere per la manifestazione dedicata al florovivaismo, a piante, fiori e tutto quanto riguarda la cura e la gestione del verde e non solo. Più di 30 espositori coloreranno piazza Pertini con piante e fiori, attrezzature per la cura del verde, hobbistica a tema naturale e alimenti derivati dalla terra.

Il tutto accompagnato da prodotti Tipici, Street Food e giochi per i più piccoli per una giornata piena di natura e allegria all’aria aperta.