CIVITANOVA - Venerdì serata-evento all'Annibal Caro con la partecipazione degli autori Barbara Crocetti e Andrea Crocetti

Convivere con l’Alzheimer senza farsi portare via l’amore per i propri cari. Le storie di tante famiglie sono racchiuse in un libro in viaggio su e giù per lo Stivale che racconta come convivere con la malattia. Venerdì 21 aprile, alle 21 al teatro Annibal Caro in una serata-evento a cura dei gruppi AttivaMente e Galt (gruppo Alzheimer Tolentino), si alterneranno racconti, storie e letture.

Ospiti della serata Andrea e Barbara Crocetti, co-autori insieme a Fatima Mutarelli e Alessandra Mercorelli di “Le mani sanno raccontare”, un libro che compie un viaggio attraverso immagini e voci di convivenza con la malattia. I brani letti dall’attrice Gabriela Eleonori, le testimonianze dei familiari e la musica di Mattia Buonaventura De Minicis aiuteranno il pubblico con delicatezza e sensibilità ad addentrarsi nei meandri della malattia mostrando anche le tante possibilità e opportunità.

«Ringraziamo il comune di Civitanova per il patrocinio e l’azienda Teatri di Civitanova per la concessione gratuita del teatro – ha detto il presidente AttivaMente Barbara Mazzoli – riconosciamo loro il merito di essere sempre vicini e supportare il volontariato». AttivaMente è un’associazione di volontariato fondata da familiari di persone malate di Alzheimer, in questi anni di vita è stata contattata da oltre 250 famiglie raccogliendo le loro richieste, difficoltà e fatiche. Ai familiari sono state offerte, in forma gratuita, numerose attività come lo sportello di prima accoglienza, gruppi di sostegno psicologico, corsi di formazione, incontri con gli specialisti e incontri domenicali all’Alzheimer Cafè. Si è concluso da qualche mese il progetto sperimentale “A casa con voi”, una formazione domiciliare del care-giver, che ha coinvolto 15 famiglie affiancate da una equipe formata da assistente sociale, psicologo, geriatra e volontari. I risultati di quest’ultimo progetto hanno evidenziato come le famiglie abbiano necessità di un sostegno che va da quello del volontariato a quello più specializzato ed istituzionale, che richiede una maggior assistenza sanitaria territoriale e l’attivazione un centro diurno Alzheimer.

«Una comunità realmente evoluta e civile – conclude Mazzoli – è quella che riesce a trovare un senso a ciò che accade anche quando questo passa attraverso le fatiche della malattia e della sofferenza imparando da essa a trovare nuove possibilità e soluzioni. Ci auguriamo un pubblico numeroso venerdì». Per informazioni e prenotazione del biglietto rivolgersi al numero 3351369077 o scrivere a [email protected] Con l’esibizione del biglietto si riceverà il libro “Le mani sanno raccontare” in omaggio.