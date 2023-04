VOLLEY - Cucinieri in campo domani a Milano per la semifinale scudetto, Barthelemy Chinenyeze: «Troveremo avversari reattivi, aggressivi al servizio e spinti da tanti tifosi»

La Lube Civitanova scalda i motori per gara 2 di semifinale scudetto con l’Allianz Milano. Il match si gioca domani, domenica (ore 18 con diretta Rai Sport, Volleyballworld.tv e Radio Arancia) all’Allianz Cloud. Gli uomini di coach Chicco Blengini non devono lasciarsi fuorviare dalla vittoria fin troppo agevole per 3-0 centrata giovedì sera all’Eurosuole Forum nel primo round della serie al meglio delle cinque partite. I meneghini erano caduti anche a Perugia con il massimo scarto nell’esordio dei quarti di finale play off per poi sorprendere i Block Devils nei confronti casalinghi e centrare il sorpasso nella bella dimostrando tenacia e grandi numeri con tanto di premio per l’mpv dei quarti assegnato a Osniel Mergarejo.

Si prospetta un match ruvido nel palas ambrosiano, tra due collettivi che a torneo in corso hanno saputo rigenerarsi fino a trovare la propria identità proponendo una pallavolo di alto livello. Salto di qualità valso la semifinale. Presenza numero 100 nelle competizioni della Lega Volley per Mattia Bottolo. Gara compresa nell’abbonamento stagionale. Parla Barthelemy Chinenyeze: «Milano non ha giocato al livello abituale in gara 1. Noi siamo stati bravi a mettere pressione, loro venivano dalla trasferta di lunedì a Perugia. Gara 2 sarà più tirata, all’Allianz Cloud troveremo avversari reattivi, aggressivi al servizio e spinti da tanti tifosi. Dovremo stare attenti e andare lì concentrati. Nella nostra parte del campo la scelta di arretrare Zaytsev nei play off per ricevere ci ha dato vitalità perché Ivan è bravo anche in quel fondamentale. I progressi sono frutto del lavoro di tutti e non vogliamo vanificare gli sforzi».

L’ultima formazione di Milano in gara 1 delle semifinali, Milano è caduta 3-0 nelle Marche. La formazione di Roberto Piazza è scesa in campo con Porro al palleggio in diagonale con l’opposto Patry, Ishikawa e Mergarejo laterali, Loser e Piano laterali, Pesaresi libero. Durante il match c’è stato spazio per Bonacchi, Ebadipour, Fusaro, Lawrence e Vitelli. «Queste sono partite da giocare con tutta l’emozione che si ha, ma giovedì non l’abbiamo fatto – dice Porro – Possiamo sicuramente migliorare in molti aspetti del livello tecnico nel secondo round. Civitanova nel primo ha giocato molto forte, è stata più in campo di noi sicuramente. Possiamo riprenderci subito sul nostro campo e vogliamo farlo».