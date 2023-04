CIVIITANOVA - Venerdì 28 Aprile alle 19 il fotografo e lo scrittore introdotti da Antonio Rignanese presentano il loro ultimo libro frutto dell'esperienza a bordo dell'Amalassunta

Viaggio in Amazzonia, tra foto e parole, l’ultimo libro di Giovanni Marrozzini e Angelo Ferracuti al Veneziano di Civitanova. Venerdì 28 Aprile, alle 19 Antonio Rignanese, presenterà il libro “Viaggio sul fiume Mondo, Amazzonia”, edito da Mondadori, scritto dal reporter e scrittore Angelo Ferracuti e dal fotografo Giovanni Marrozzini. Per anni il fiume Mondo è stata la magnifica ossessione di Angelo Ferracuti e del fotografo Giovanni Marrozzini. Ne è uscito un libro che riesce ad esprimersi in due lingue diverse, l’una indipendente dall’altra: il reportage letterario e il racconto per immagini. Il reportage è frutto dell’esperienza realizzata dai due reporter allestendo il battello Amalassunta con cui hanno risalito il più grande fiume del pianeta. Sono andati incontro ai popoli che vivono nel cuore della selva, alcuni in via di estinzione, altri minacciati da disboscatori, cercatori d’oro, multinazionali del petrolio. Insieme al degrado, alle acque tossiche, alla droga e alla prostituzione emergono l’intelligenza politica degli oppositori, l’esercizio critico di chi non cede, la tenace resistenza dei popoli: quella degli Yanomami a Catrimani e del leader Davi Kopenawa, quella dei Waimiri Atroari e dei guerrieri Guajajara, la rinascita dell’Assemblea del popolo Guaranì nel Chaco, la militanza di Radio Ucamara a Nauta, in Perù, la convivenza di ventitré diverse etnie indigene a São Gabriel da Cachoeira. Marrozzini e Ferracuti hanno lasciato la loro Amalassunta all’associazione del Piccolo Nazareno perché diventi una scuola galleggiante.