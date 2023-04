MONTELUPONE - Incidente lungo la Provinciale 40, tre i feriti. Una donna trasportata all'ospedale di Torrette con l'eliambulanza

Frontale tra auto e furgone, ragazza estratta dalle lamiere della sua vettura dai vigili del fuoco e portata a Torrette con l’eliambulanza. Tre in tutto i feriti, oltre alla conducente dell’auto anche due uomini che erano a bordo del furgone e che sono stati portati in ospedale a Civitanova.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12,30 a Montelupone. La conducente dell’auto, una Citroen Picasso, stava salendo verso Montelupone e percorreva la provinciale 40. In direzione opposta viaggia un furgone.

I due veicoli giunti sul medesimo tratto si sono scontrati frontalmente, le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, che si sono occupati dei rilievi.

Violento l’impatto tra i veicoli con la donna alla guida dell’auto che è rimasta incastrata nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e 118. I pompieri si sono occupati di estrarre la donna ferita dalle lamiere della Citroen. Una volta fatto questo l’hanno affidata alle cure del 118. Il personale dell’emergenza sanitaria ha deciso di richiedere l’intervento dell’eliambulanza per far trasportare la donna ferita all’ospedale di Torrette. Le condizioni dell’automobilista non sarebbero gravi. Sono invece stati portati al pronto soccorso di Civitanova i due uomini che si trovavano a bordo del furgone.

(Ultimo aggiornamento alle 15)