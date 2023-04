MACERATA - Dopo il brillante debutto al “Lauro Rossi”, l’associazione “Teatro Oreste Calabresi” rimette in scena lo spettacolo: appuntamento per domani alle 21,30 al teatro della Società Filarmonico Drammatica

di Fabrizio Cortella

A distanza di tre mesi dal brillante debutto al “Lauro Rossi” di Macerata, l’associazione “Teatro Oreste Calabresi” rimette in scena lo spettacolo “Storie che fanno bene alla salute”. Sabato 15 aprile, saranno le assi del teatro della Società Filarmonico Drammatica, in via Gramsci a Macerata, ad accogliere nuovamente la riduzione dall’intenso libro di Maria Antonietta Labrozzi.

Una raccolta di storie realmente accadute all’autrice, alla sua famiglia o ai suoi conoscenti, che ella ha deciso di mettere su carta col preciso scopo di forgiare un’ancora a cui aggrapparsi nei momenti difficili della vita: “Con il mio lavoro di farmacista ho la fortuna di aiutare le persone a stare meglio. Sapere di poterlo fare anche con storie che fanno bene alla salute mi rende davvero felice.” Il regista della compagnia, Diego Dezi, è entusiasta di offrire al pubblico del capoluogo una nuova data: “Tanti amici mi hanno avvicinato, negli ultimi tempi, rammaricati per averlo perso la volta scorsa e chiedendomi quando avrebbero potuto rimediare”.

Lo spettacolo è un interessante ibrido di teatro di narrazione – quella particolare tipologia di rappresentazione in cui gli attori vanno in scena senza lo schermo del personaggio, ma con la propria identità personale, per raccontare delle storie, senza rappresentarle – mescolato agli elementi del classico teatro d’interpretazione. Dezi si è concentrato su dodici bozzetti dei circa sessanta originari, operando dei piccoli tagli al fine di contenere la durata dello spettacolo entro i cento minuti. Ha optato per una scenografia minimale, opera sua e di Stefano Zagaglia, composta soltanto da otto cubi bianchi sullo sfondo buio delle quinte che gli attori, in total black, spostano all’inizio di ogni quadro per ricomporre sempre nuove forme degli ambienti entro cui si svolge l’azione. È, pertanto, quasi solo il gioco sapiente delle luci che supporta la recitazione all’interno di uno spazio scenico scarno, al limite della nudità. A fare da collante tra una storia e l’altra, l’accuratissima selezione musicale che permette di collocare temporalmente le vicende – che si dipanano per quasi tutto il Novecento – e, soprattutto, di aggiungere significato a quanto avviene sul palco. La rappresentazione andrà in scena alle 21.30 con ingresso gratuito.