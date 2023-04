MACERATA - L'uomo si è sentito male mentre si trovava su una panchina

Malore in piazza Mazzini, a Macerata: un 64enne portato in ospedale in condizioni gravi. L’uomo si è sentito male intorno alle 19,30 di questo pomeriggio. Si trovava seduto su di una panchina, secondo le prime informazioni su quanto accaduto, quando è stato colpito da un malore improvviso (l’ipotesi è che possa essersi trattato di un problema neurologico, dovrà essere approfondito in ospedale). Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è intervenuto il 118 che ha prestato le prime cure all’uomo che è stato poi portato in pronto soccorso in codice rosso.