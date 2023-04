MACERATA - Il provvedimento sarà valido dalle 5 alle 19 di lunedì 17 aprile

Ordinanza della Polizia locale di Macerata per regolamentare temporaneamente la viabilità in via Roma (civici 57 – 63), a causa dei lavori di smontaggio di una gru edile. L’ordinanza, in vigore lunedì 17 aprile, dalle 5 alle 19, prevede: divieto di sosta, nel tratto interessato dai lavori, il limite di velocità a 30km/h, strettoia asimmetrica a destra con spostamento del traffico veicolare sulla corsia di sinistra per i veicoli con direzione periferia, divieto di transito con direzione obbligatoria a destra, all’intersezione con via Issy Les Molineaux, per i veicoli con direzione centro, eccetto autobus e autocarri con m.c.p.c. > a 3,5 t. e mezzi in emergenza, senso unico alternato per il transito dei veicoli autorizzati con direzione centro e infine divieto di transito pedonale, nel tratto interessato dai lavori, con obbligo di circolare sul marciapiede opposto all’area di cantiere.