CIVITANOVA - Rino Zaccaro, Franca Cruciano e i loro quattro figli Ciro, Enza, Linda e Nicola si sono trasferiti dalla Puglia da più di 20 anni. Da allora non hanno più visto i loro parenti tutti insieme

Con il passare del tempo, ognuno di loro prende la propria strada e tutti insieme non riescono più a vedersi. Il figlio più grande, che con la compagna gestisce un ristorante, decide di organizzare una rimpatriata di famiglia, “a sorpresa” per i genitori. Tutti accettano l’invito: i fratelli e le sorelle, gli zii e le zie, i cugini e le cugine, i nipoti e le nipoti, i pronipoti e le pronipoti di entrambe. Ne esce una Pasquetta di festa ed allegria in famiglia. È la storia di Rino Zaccaro, Franca Cruciano e dei loro quattro figli Ciro, Enza, Linda e Nicola, che lunedì scorso hanno pranzato con i parenti all’Helios Braceria di Monte Urano.

Una giornata di sorrisi all’insegna di “Gina mia”, «una frase tipica di zio Rino – racconta una nipote -. È un’esclamazione da fare quando accade qualcosa di bello, o si vede una cosa bella, o si mangia una cosa buona. La nostra famiglia è cresciuta giorno dopo giorno, momenti belli, brutti, sfide che la vita presenta, soddisfazioni e delusioni, ma sempre alla base di una grande educazione, umiltà, rispetto e attenzione ai principi e ai valori che oramai al giorno d’oggi si sono quasi persi del tutto. È cresciuta lontana dalla propria terra, ma senza mai lasciare di vista le proprie radici. Solo che la routine giornaliera, non volendo, porta a non poter vivere a pieno certi avvenimenti, momenti o ricorrenze. È per questo che a Pasquetta i figli di Rino e Franca hanno deciso per un giorno di fermare il tempo e fare una sorpresa inaspettata ai loro genitori. Ce l’hanno fatta, sono venuti tutti i fratelli, gli zii e le zie, i cugini, i nipoti e i pronipoti di entrambe le famiglie – conclude la nipote -. Ed è stata un emozione unica, bellissima e piena d’amore. È proprio vero che la famiglia è come un albero: ognuno prende la propria direzione, ma le radici sono sempre le stesse e sono forti».

