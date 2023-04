CIVITANOVA - Il presidente Perugini: «Si tratta di un importante traguardo a testimonianza ulteriore dell’ottimo lavoro svolto nelle nostre strutture d’eccellenza»

Riconoscimento d’eccellenza per il “Paolo Ricci” di Civitanova. La struttura ha infatti ricevuto da parte della regione Marche conferma di idoneità di livello Eccellente per le prestazioni ambulatoriali svolte sul territorio maceratese. L’accreditamento istituzionale è il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate, l’idoneità ad essere potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del servizio sanitario nazionale e del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Le prestazioni per il quale il “Paolo Ricci” ha ricevuto l’accreditamento di eccellenza da parte della Regione riguardano tutte le prestazioni riabilitative, incluse quelle a favore dell’età evolutiva per la quale l’ente vanta una pluriennale esperienza.

L’accreditamento consente di poter accedere ai servizi a titolo gratuito e in convenzione. Nel complesso sono stati 198 gli standard analizzati che hanno permesso di confermare la qualità dei processi clinici e organizzativi che vanno dall’analisi delle strutture alla formazione del personale passando attraverso l’umanizzazione delle cure. «Si tratta di un importante traguardo raggiunto da parte dell’Asp “Paolo Ricci” a testimonianza ulteriore dell’ottimo lavoro svolto nelle nostre strutture d’eccellenza – ha dichiarato il presidente Alfredo Perugini. L’accreditamento ricevuto è un riconoscimento per tutti i dipendenti e i collaboratori che operano all’interno dell’Asp e che da sempre rivolgono la loro attenzione alla centralità della persona e alla ricerca costante di qualità ed eccellenza, con la nostra struttura che si distingue per mettere in campo professionisti esperti e investimenti in ambito formativo».