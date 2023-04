MACERATA - Domani alle 17,30 nella Gran Sala Cesanelli il nuovo appuntamento dell'associazione, i due critici musicali presenteranno il loro libro V e W – Perché non possiamo fare a meno di Giuseppe Verdi e Richard Wagner

Domani alle 17,30, nella Gran Sala Cesanelli allo Sferisterio di Macerata, nuovo appuntamento dell’associazione Amici dello Sferisterio per festeggiare il 210° compleanno di Richard Wagner e Giuseppe Verdi. Ospiti dell’associazione Fabio Larovere e Andrea Faini che presenteranno il loro libro V e W – Perché non possiamo fare a meno di Giuseppe Verdi e Richard Wagner (prefazione di Alberto Mattioli; Compagnia della Stampa editore).

In Italia la diatriba V/W entra nel vivo quando, nel pieno monopolio verdiano, viene rappresentato Lohengrin a Bologna e poi a Firenze. Potremmo definirlo il primo derby fra Italia e Germania giocato non sui campi da calcio, ma sui palcoscenici dei teatri lirici. I due compositori non si sono mai incontrati. Mai si sono scritti. Hanno vissuto fianco a fianco senza incrociarsi. Eppure entrambi, ciascuno a suo modo e con la propria musica, hanno rivoluzionato l’opera. “Verdi e Wagner sono le due facce complementari del teatro musicale del diciannovesimo secolo, protagonisti di una sfida infinita: belcanto mediterraneo contro dense armonie nordiche, drammi borghesi contro miti tragici, semplicità contro complessità. Il libro, scritto a quattro mani da un verdiano di ferro e un wagneriano osservante, prosegue il duello moltiplicando i terreni di scontro, tra alfabeti musicali, processi e interviste impossibili, offrendo tuttavia agli appassionati -ma anche ai non addetti ai lavori- l’occasione di conoscere i due giganti dell’opera lirica con saggi, approfondimenti, consigli di lettura. Un compendio agile e divulgativo, da leggere e consultare, indispensabile per chi parteggia per Verdi o Wagner. Ma anche per tutti coloro che amano la grande musica.” Si conferma la collaborazione con il Conservatorio di G.B. di Fermo e l’appuntamento sarà accompagnato da alcuni brani musicali di G. Verdi, R. Wagner e Antonio Bazzini eseguiti dai Maestri Cesarina Compagnoni al pianoforte e Luca Marziali al violino.

Fabio Larovere, fiero verdiano, giornalista, scrittore, promotore di eventi culturali, è critico musicale del Corriere della sera – edizione di Brescia. Collabora con il mensile L’Opera – International Magazine e con il sito Connessi all’Opera. È autore di saggi di carattere storico artistico e musicale, nonché di spettacoli rappresentati nell’ambito di importanti Festival. È direttore artistico dell’associazione “Cieli Vibranti”, con la quale organizza numerose rassegne culturali. Insegna Storia dei valori artistici del territorio all’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia.

Andrea Faini, wagneriano devoto, è musicologo e critico musicale del Giornale di Brescia. È autore di libri, articoli e saggi di argomento musicale, nonché di numerosi spettacoli a carattere divulgativo. Da anni è attivo nell’ambito dell’organizzazione di eventi culturali come consulente artistico dell’associazione “Cieli Vibranti”. Ha pubblicato per Musicalia la dissertazione “L’umorismo nella musica della prima metà del XX secolo. Tra teoria e analisi”, per Curci il volume “Passadori Pianoforti. Un secolo lungo ottantotto tasti” e per Lilium Editions la biografia “Il provocatore gentile. Vita e musica di Giancarlo Facchinetti”. Evento organizzato con il patrocinio del Comune di Macerata e in collaborazione con Sistema Museo. Ingresso libero.