COLDIRETTI - La nomina al termine dell’assemblea provinciale che si è tenuta nell'azienda Sigi

La maceratese Martina Buccolini è stata confermata delegata provinciale di Coldiretti Donne Impresa. La decisione è arrivata al termine dell’assemblea provinciale che si è tenuta ieri pomeriggio presso l’azienda Sigi di Macerata alla presenza della delegata regionale di Donne Impresa, Francesca Gironi, della vicesindaco di Macerata, Francesca D’Alessandro, e di Francesco Fucili, presidente di Coldiretti Macerata. Ospite dell’incontro Gabriella Rosa, titolare di un agriturismo in provincia di Ascoli, con la quale le donne dell’agricoltura maceratese hanno parlato a lungo di multifunzionalità, agricoltura sociale e longevità attiva. «Progetti – ha commentato la Buccolini – che possono collegare le aziende agricole al tessuto sociale delle nostre comunità».

Con oltre 1.800 aziende agricole la provincia di Macerata è la più rosa delle Marche (+ del 27% del totale). Nel tempo, fanno notare dal Coldiretti Macerata, la ricerca ha dimostrato che l’ambiente rurale porta benefici per il mantenimento delle benessere psicofisico degli anziani, migliora la qualità della vita delle persone con disabilità ed è estremamente educativo per i bambini, come dimostrano le esperienze di agrinido e centri estivi ospitati dalle aziende agricole. Martina Buccolini sarà aiutata da un direttivo composto da Gloria Vagni, Stefania Pietrani, Alessandra Straccio, Federica Fermani, Sonia Girolami, Giuliana Giacinti, Valentina Pacioni, Marica Tidei, Simonetta Meschini e Laura Colò. «Sono grata della conferma – ha detto poi la delegata maceratese – perché il mio primo mandato è stato fortemente penalizzato dal Covid. Abbiamo avuto poco tempo per approfondire la conoscenza con il resto del gruppo e per questo spero che i prossimi anni ci serviranno per collaborare e costruire insieme qualcosa di importante per il territorio maceratese».